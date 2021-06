Τσιτσιπάς: Στους «16» του Roland Garros ο Ελληνας τενίστας

O Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει το «παρόν» για 3η διαδοχική χρονιά στους «16» του Roland Garros, καθώς προκρίθηκε με ανατροπή (5-7, 6-3,7-6 (3), 6-1) εις βάρος του Τζον Ισνερ στον 4ο γύρο του φημισμένου γαλλικού Οπεν και θα συναντήσει τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα.

Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας που βρίσκεται στο Νο.5 του παγκόσμιου ταμπλό απέκλεισε με ανατροπή σε 2.38' με 5-7, 6-3, 7-6 (3), 6-1 τον Αμερικανό Τζον Ισνερ και είναι στους «16» εκεί όπου θα συναντήσει το Νο.12 κόσμου, τον Ισπανό Πάμπλο Καρένιο Μπούστα. Αυτή ήταν η 4η νίκη του «Stef» σε 6 παιχνίδια απέναντι στον Αμερικανό τενίστα.

Οι πόντοι ήταν 125-105 για τον Έλληνα τενίστα ο οποίος είχε 3/7 μπρέικ πόιντ έναντι 1/4.

Ο Αμερικανός έβγαλε 19 άσους (έναντι 8) ενώ ο Έλληνας είχε 5-1 διπλά σφάλματα.

O Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 40 winners και 19 αβίαστα λάθη και ο Αμερικανός 52 winners και 29. Ο 22χρονος κέρδισε το 86% των πόντων που εκτέλεσε στο 1ο σερβίς.

3️⃣ in a row!



Make it a third consecutive round of 16 for Tsitsipas in Paris with his 5-7, 6-3, 7-6(3), 6-1 late night finish over Isner.#RolandGarros pic.twitter.com/LyzCozXlwI