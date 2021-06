Ρονάλντο: Πώς βύθισε τη μετοχή της Coca Cola - Εγραψε ιστορία στο Euro

Μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο φαίνεται να είχε για την Coca Cola η περιφρόνηση που έδειξε προς το συγκεκριμένο αναψυκτικό ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγες ώρες πριν από το ιστορικό για τον ίδιο ματς της Πορτογαλίας με την Ουγγαρία για το ΕURO 2020.

Ο Πορτογάλος σταρ του ποδοσφαίρου με σχεδόν 300 εκατομμύρια followers φαίνεται πως επηρέασε με το υποτιμητικό του βλέμμα στα μπουκάλια της Coca Cola και την προτροπή για προτίμηση προς το νερό καθώς η μετοχή της εταιρίας που είχε ανοίξει στα 56,1 δολάρια μέσα σε λίγα λεπτά να κάνει βουτιά κατά 1,6% πηγαίνοντας στα 55,22 δολάρια! Δηλαδή από τα 242 δισ. δολάρια που αποτιμάται η συνολικά αξία της εταιρείας, μέσα σε ένα απόγευμα αυτή έπεσε στα 238, με τη χασούρα να φτάνει τα 4 δισ. δολάρια.

Cristiano Ronaldo was angry because they put Coca Cola in front of him at the Portugal press conference, instead of water! 😂



