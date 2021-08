Ολυμπιακοί Αγώνες: Παραλίγο να απαγάγουν Λευκορωσίδα σπρίντερ

Η σπρίντερ Κρουτσίνα Τσιμανούσκαγια από τη Λευκορωσία που συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες καταγγέλλει πως παραλίγο να πέσει θύμα απαγωγής στο αεροδρόμιο του Τόκιο επειδή άσκησε κριτική στους προπονητές της ολυμπιακής ομάδας. Η αθλήτρια αναμένεται να ζητήσει άσυλο στη Γερμανία ή την Αυστρία.

Σύμφωνα με το Reuters, η 24χρονη Κρουτσίνα Τσιμανούσκαγια οδηγήθηκε με το ζόρι στο αεροδρόμιο του Τόκιο από συνοδούς της ομάδας της Λευκορωσίας, με σκοπό να ταξιδέψει πίσω στο Μινσκ. Η αθλήτρια επρόκειτο να αγωνιστεί στα 200 μέτρα γυναικών τη Δευτέρα (2/8) και άσκησε δημόσια κριτική στην ολυμπιακή ομάδα της χώρας καταγωγής της. Η Τσιμανούσκαγια ανέφερε πως παραλίγο να πέσει θύμα απαγωγής και αρνήθηκε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, ζητώντας τη βοήθεια της ιαπωνικής αστυνομίας.

Looks like an international scandal is brewing in Tokyo: Belarusian athlete Kryscina Tsimanouskaya publicly appeals for help & says staff from her national Olympic committee are trying to forcibly repatriate her to Belarus after she criticised Belarusian sports officials. pic.twitter.com/70ztwLlD00