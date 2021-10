MotoGP: Παγκόσμιος πρωταθλητής ο Κουαρταραρό - Αποθέωση στο «αντίο» του Ρόσι

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα του MotoGP, δύο αγώνες πριν από την ολοκλήρωσή του και έγινε ο πρώτος Γάλλος στην ιστορία που το καταφέρνει.Ο Φάμπιο Κουαρταραρό τερμάτισε τέταρτος στο γκραν πρι της Ιταλίας στην πίστα της Εμίλια Ρομάνα, αλλά κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα αγωνιστικής μοτοσικλέτας, το γνωστό σε όλους MotoGP.

Ο 22χρονος οδηγός, με το παρατσούκλι «El Diablo», έγινε έτσι ο πρώτος Γάλλος που κατακτά τον τίτλο στο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα του MotoGP. Ο Κουαρταραρό εκμεταλλεύτηκε την πτώση που είχε ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, Πέκο Μπανάια, τέσσερις γύρους πριν το τέλος του αγώνα στο Μιζάνο. Παράλληλα χάρισε στη Yamaha τον πρώτο της τίτλο από το 2015.

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο νικητής του αγώνα με τον Πολ Εσπαργκαρό να ακολουθεί. Απομένουν οι αγώνες σε Αλγκάβρε στις 7 Νοεμβρίου και Βαλένθια στις 14 του ίδιου μήνα για να ολοκληρωθεί η σεζόν.

History is made on the Adriatic coast! 🙌 Congratulations @FabioQ20 !!! 🏆 #ELD1ABLO 👿 | #EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/QOO365GkO1

Ο Βαλεντίνο Ρόσι αγωνίστηκε για τελευταία φορά στην 23χρονη τεράστια καριέρα του μέσα στην... έδρα του και οι Ιταλοί τον αποθέωσαν μέσα σε μία συγκινητική ατμόσφαιρα.

Take it in, folks 🙌



Years and years of unforgettable memories in Italy... this is it 💛#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/1GZl0XRhWL