Από τον Τζόκοβιτς στον Ίρβινγκ: Ο παγκόσμιος αθλητισμός κλείνει την πόρτα στους ανεμβολίαστους

Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάιρι Ιρβινγκ, Κέλι Σλέιτερ. Είναι μόνο λίγα από τα πρωτοκλασάτα ονόματα του παγκοσμίου αθλητισμού που αρνούνται να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού και τίθενται σταδιακά εκτός των μεγάλων διοργανώσεων. Με τις χώρες να αυστηροποιούν τους κανονισμούς για τους ανεμβολίαστους, οι αποφάσεις αθλητών που βρίσκονται στην κορυφή είναι ικανές να αλλάξουν τη μοίρα της ιστορίας στα αθλήματα τους.

Με το Αυστραλιανό Οπεν να είναι το πρώτο μεγάλο τουρνουά στο τένις για το 2022 είναι πολύ πιθανό -με τα σημερινά τουλάχιστον δεδομένα- να διεξαχθεί δίχως τους κορυφαίους τενίστες της παγκόσμιας κατάταξης. Το καμπανάκι ήχησε πολύ δυνατά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς να απειλείται με αποκλεισμό καθώς είναι δηλωμένη η πρόθεσή του να μην εμβολιαστεί με τον Νο 1 του τένις να βρίσκει νέο σύμμαχο στον πατέρα του που πρόσφατα δήλωσε πως αυτό που γίνεται είναι εκβιασμός προς του αθλητές.

Σε ξεχωριστή κατηγορία ανήκουν ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ (No 2) και ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο 4). Και οι δύο δεν έχουν ενημερώσει αν έχουν εμβολιαστεί, καθώς μέχρι πρότινος επιβεβαίωναν πως είναι ανεμβολίαστοι. Αμφότεροι όμως έχουν δηλώσει πως θα είναι τη νέα χρονιά στην Αυστραλία, κάτι που κάνει όλους όσοι ασχολούνται με το άθλημα να εικάζουν πως έχουν εμβολιαστεί.

Ο Τζόκοβιτς, πάντως, είχε δηλώσει πρόσφατα στους New York Times πως δεν είναι γενικά κατά των εμβολίων, αλλά αντιδρά στην προσπάθεια να το κάνουν υποχρεωτικό.

Ο Κάιρι Ίρβινγκ είναι ενδεχομένως το κορυφαίο όνομα από τους ακριβοπληρωμένους σταρ του ΝΒΑ που δεν εμβολιάζεται και αντιμετωπίζει τις συνέπειες. Κι όταν μιλάμε για συνέπειες μιλάμε για απώλειες εκατομμυρίων δολαρίων, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως σε κάθε παιχνίδι που δεν παίζει χάνει και 380.000 δολάρια κάτι που μεταφράζεται σε 15,6 εκατ. δολάρια χαμένα φέτος αν τελικά δεν ξαναπαίξει.

Ο σούπερ σταρ των Μπρούκλιν Νετς, που στο παρελθόν είχε προκαλέσει αίσθηση και με τις απόψεις του περί επίπεδης γης και άλλα τέτοια... επιστημονικά, δεν συμμετέχει σε καμία δραστηριότητα της ομάδας του καθώς στη Νέα Υόρκη (όπως και στο Λος Άντζελες ή στο Σαν Φρανσίσκο) απαγορεύεται σε κάθε ανεμβολίαστο να βρεθεί μεταξύ άλλων σε κλειστούν χώρους ή γυμναστήρια. Δεν μπορεί να προπονηθεί, δεν μπορεί να αγωνιστεί και η μόνη λύση για τον ίδιο ή μάλλον για τους Νετς, φαντάζει η ανταλλαγή σε μια ομάδα που η πόλη της δεν θα έχει ανάλογους περιορισμούς.

Όπως για παράδειγμα συμβαίνει με τον Μπράντλεϊ Μπιλ. Το αστέρι των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς που παραμένει ανεμβολίαστος, αλλά η πρωτεύουσα των ΗΠΑ δεν έχει τόσο αυστηρούς περιορισμούς για όσους δεν έχουν κάνει εμβόλιο.

Ανάμεσα στους ΝΒΑers που αντιστεκόταν στο εμβόλιο ήταν και ο Καναδός Αντριου Ουίγκινς, των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς που όμως το έκανε υπό τον φόβο ανταλλαγής, λόγω νομοθεσίας στο Σαν Φρανσίσκο.

Πάντως, το ΝΒΑ έχει ανακοινώσει πως το 95% των αθλητών της λίγκας έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού. Το ποσοστό στην MLB, τη λίγκα του Μπέιζμπολ, έχει φτάσει στο 85% ενώ εντυπωσιακά είναι τα ποσοστά στο NHL, τη λίγκα του χόκεϊ, όπου μέχρι και πριν από μία εβδομάδα είχαν εμβολιαστεί όλοι οι παίκτες εκτός από έναν!

Η απόφαση να μην εμβολιαστεί είναι πολύ πιθανό να στερήσει το παγκόσμιο ρεκόρ από τον κορυφαίο σέρφερ στον κόσμο. Ο Κέλι Σλέιτερ, στα 49 του χρόνια, θα είχε την ευκαιρία το 2022 να φτάσει τους 11 παγκόσμιους τίτλους. Ωστόσο η παγκόσμια ομοσπονδία να απαγορεύει από τη νέα σεζόν σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί να αγωνιστούν. Ανάμεσά τους είναι και ο Σλέιτερ που κατά καιρούς έχει κάνει αίσθηση με τις αντιεμβολιαστικές δηλώσεις του.

Ο χάρτης των σπορ παγκοσμίως αλλάζει σε μεγάλο βαθμό από τη απόφαση κρατών όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς να μην επιτρέπουν σε ανεμβολίαστους να εισέρχονται σε αυτές. Και οι δύο συγκεκριμένες χώρες αποτελούν μέρη των καλεντάρι στα πιο δημοφιλή αθλήματα ενώ το 2022 υπάρχουν μεγάλα αθλητικά γεγονότα,

«Ακόμα και αν έπαιρναν βίζα, πιθανότατα θα έπρεπε να μπουν σε καραντίνα για μερικές εβδομάδες. Αλλά ας μην το προσωποποιήσουμε. Δεν νομίζω ότι κανένας άλλος (μη εμβολιασμένος) τενίστας ή παίκτης γκολφ ή οδηγός της Formula 1 θα πάρει καν βίζα για να φτάσει εδώ» δήλωσε πρόσφατα ο πρωθυπουργός της Βικτώριας, Ντάνιελ Άντριους.

At 11.59pm tonight restrictions are lifting in Victoria.



There will be no density limits.



No capacity limits.



No restrictions on how many people can visit you at home.



No masks in most places.



And if you want to celebrate - you can hit the dance floor too. pic.twitter.com/POq9jl61e2