Νόβακ Τζόκοβιτς: Κέρδισε το δικαστήριο, μένει στην Αυστραλία και παίζει στο Australian Open

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βγήκε νικητής στο δικαστήριο για την έγκριση της βίζας του και παραμονής του ουσιαστικά στην Αυστραλία προκειμένου να αγωνιστεί στο Australian Open. Το δικαστήριο διέταξε την κυβέρνηση να τον απελευθερώσει από την κράτηση και να αποκαταστήσει τη βίζα που είχε ακυρώσει επειδή ο Σέρβος τενίστας δεν έχει εμβολιαστεί για τον κορονοϊό.

BREAKING: Novak Djokovic has won his appeal against deportation from Australia after border officials previously ruled he did not meet the criteria for an exemption to entry requirements



