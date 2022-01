Σαν αστραπή χτύπησε τους Γάλλους φαν του ράγκμπυ και τον αθλητικό κόσμο η είδηση του θανάτου του γνωστού παίκτη της Ρουέν, Ζορντάν Μισαλέ από αυτοκτονία, στην οποία απάντησαν με μηνύματα αλληλεγγύης αθλητικοί οργανισμοί και συνεργάτες του.

Διαβάστε επίσης: Μαρία Σάκκαρη: Επιβλητική εμφάνιση και πρόκριση στους 16 του Australian Open

Ο εξαιρετικός φλάι-χαφ της γαλλικής Ρουέν ήταν αγαπητός τόσο στο κοινό όσο και στους συντελεστές της ομάδας ενώ είχε σηκώσει την κούπα του εθνικού πρωταθλήματος της Γαλλίας το 2019. Ο θάνατός του, σύμφωνα με άρθρο της Mirror αποδίδεται σε αυτοκτονία, ενώ συντετριμμένος δηλώνει ο πρώην προπονητής του στην ομάδα της Γκρενόμπλ, Συλβέν Μπεγκόν.

FRANCE: Rouen rugby player Jordan Michallet has suddenly died at the age of 29, the Pro D2 club has confirmed, The Mirror reported. pic.twitter.com/6WJE3ERrc5