ΑΕΚ - Ολυμπιακός 68 - 95: Με περίπατο οι «ερυθρόλευκοι» στους τελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο της ΑΕΚ στη Sunel Arena και επικρατώντας με σκορ 68-95 πέρασε στους τελικούς της GBL όπου θα συναντήσει τον Παναθηναϊκό.

Το «τριφύλλι» νωρίτερα σήμερα, απέκλεισε τον ΠΑΟΚ με δεύτερη νίκη του αυτήν τη φορά στο κλειστό της Πυλαίας.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα οι Χολ, Βεζένκοβ και Νιλικίνα ενώ από την Ένωση ξεχώρισε ο Μπράουν με 20 πόντους.

Το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης των Play Off

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Game 1: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77

Game 2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός 68-95

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Game 1: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 114-102

Game 2: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκος 92 - 104