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«Άλμα» στην τηλεθέαση για το NBA: Περίπου 25 εκατομμύρια είδαν το Knicks - Spurs

Περίπου 25 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τους τελικούς του NBA ενώ ο μέσος όρος σε κάθε τελικό για το 2026 άγγιξε τους 20,6.

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nbalive
AP IMAGES
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Κάθε προσδοκία ξεπέρασε το NBA καθώς η τηλεθέασή του θύμισε τις εποχές του Μάικλ Τζόρνταν.  Το «κοντέρ» στην αναμέτρηση των Νιου Γιορκ Νικς απέναντι στους Σαν Αντόνιο Σπερς, έγραψε 24,5 εκατομμύρια τηλεθεατές στα δίκτυα ABC και ESPN.

Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, πρόκειται  για το πιο δημοφιλές Game 5 τελικών ΝΒΑ από το 1998, όταν οι Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν κατέκτησαν τον τελευταίο τίτλο της δυναστείας τους απέναντι στους Γιούτα Τζαζ.

Σε κάποια φάση του αγώνα, η τηλεθέαση άγγιξε και το αστρονομικόνούμερο των 33 εκατομμυρίων τηλεθεατών, την στιγμή που ο Τζέιλεν Μπράνσον «έκανε τα μαγικά του» τα τελευταία λεπτά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τελικοί του 2026 είχαν μέσο όρο 20,6 εκατομμύρια θεατές, ενώ πέρυσι είχαν 10,3 εκατομμύρια. 
 

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