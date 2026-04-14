Αντετοκούνμπο: Θέμα συζήτησης το μέλλον του στο ESPN, άνοιξε ο δρόμος της αποχώρησης από τους Μπακς

Μια πολύ δύσκολη σεζόν για τον ίδιο τον Γιάννη και τους Μιλγουόκι Μπακς έλαβε πρόωρα τέλος καθώς δεν κατάφερε η ομάδα να πάρει το εισιτήριο της postseason, έστω και με τη συμμετοχή στο Play-In, καθώς τερμάτισε στην 10η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας.

Ο Αντετοκούνμπο αντιμετώπισε μέσα σε στη σεζόν και προβλήματα τραυματισμών με αποτέλεσμα να αγωνιστεί σε μόλις 36 ματς έχοντας κατά μέσο όρο 27.6 πόντους, 9.8 ριμπάουντ, 5.4 ασίστ και 62% στα σουτ εντός παιδιάς ανά 28 λεπτά συμμετοχής.

