Η 42χρονη βαδίστρια και δις πρωταθλήτρια Ευρώπης Αντιγόνη Ντρισμπιώτη πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία επιτυχία στην καριέρα της. Κατέκτησε την 4η θέση στον Μαραθώνιο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Μπέμιγχαμ, καθώς κάλυψε την απόσταση σε τρεις ώρες, 22 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα.

Αμέσως μετά την Ντρισμπιώτη, τερμάτισε η 36χρονη εορτάζουσα, Παναγιώτα Τσινοπούλου (3:25.14), ενώ τα τρία μετάλλια κατέκτησαν κατά σειρά, η Ιταλίδα, Σοφία Φιορίνι (3:15.11), η Πολωνή, Καταρζίνα Ζντζιέμπλο (3:19.50) και η Ισπανίδα, Ρακέλ Γκονζάλεθ (3:20.49).

Λίγο μετά τον τερματισμό η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη δήλωσε: «Δεν ονειρεύθηκα την 4η θέση. Είναι ο πρώτος Μαραθώνιος για εμένα. Είχα έναν τραυματισμό και είμαι εδώ μα πέντε ημέρες προπόνηση. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.

Η διαδρομή ήταν πολύ δύσκολη και παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες ήταν φανταστικές, ο φόβος ήταν να μην τερματίσουμε. Είναι πάρα πολύ καλή η θέση και είμαι ακόμη εδώ για όσους θέλουν να με διώξουν. Κοιτάζω τα πράγματα ημέρα με την ημέρα. Είμαι πολύ σκληρή και θα γίνω ακόμη πιο σκληρή», ενώ η Παναγιώτα Τσινοπούλου, τόνισε:

«Είμαι πολύ χαρούμενη. Ήταν μία χρονιά αλλαγών για εμένα και εάν δεν ήταν ο άνδρας μου, τώρα θα ήμουν σπίτι μου. Με πίεσε πολύ και μου είπε ότι έχω πολλά πράγματα να δώσω ακόμη. Ήταν σωστές οι επιλογές που έκανα και θέλω να ευχαριστήσω τον άνδρα μου, ο οποίος ήταν καθημερινά δίπλα μου και με πίεζε ακόμη και όταν ήμουν κουρασμένη για να πάω για προπόνηση. Χωρίς αυτόν δεν θα είχα την 5η θέση, θα είχα σταματήσει».

Παράλληλα, στην 15η θέση (3:51.36) κατετάγη η Ευσταθία Κουρκουτσάκη, ενώ η Ολγα Φιάσκα δεν κατάφερε να τερματίσει.

