Έγραψε ιστορία ο Σίσκος: Χάλκινο μετάλλιο στα 200μ πεταλούδα με πανελλήνιο ρεκόρ

Ο Απόστολος Σίσκος κατάφερε να σκαρφαλώσει και πάλι στο βάθρο, μετά το ασημένιο μετάλλιο στο ύπτιο ήρθε και το χάλκινο στα 200μ. πεταλούδα και μάλιστα με πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο στο 1:54:13.

Ο Απόστολος Σίσκος ξεκίνησε όπως συνηθίζει πιο αργά την κούρσα. Στα 100 μέτρα ήταν στην έκτη θέση και έπειτα ανέβασε ρυθμό άρχισε να ανεβάζει κατακόρυφα το ρυθμό του για να προλάβει να τερματίσει τρίτος και εντός βάθρου για να διαλύσει παράλληλα και το πανελλήνιο ρεκόρ, που ο ίδιος είχε καταρρίψει στον ημιτελικό.

Μια ιστορική στιγμή για τον αθλητή από τις Σέρρες που καταφέρνει να κερδίσει δύο μετάλλια σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σε δύο πολύ δύσκολα αγωνίσματα.

«Δεν το περίμενα. Μπήκα μέσα δυνατά, δεν είχα τίποτα να χάσω. Το κυνήγησα μέχρι τελευταία στιγμή και το πήρα δικαιωματικά νομίζω. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Η Παναγία έκανε το θαύμα της», δήλωσε ο αθλητής μετά τη νίκη του.