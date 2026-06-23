Γαλλία – Ιράκ: Δεν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο εξαιτίας καταιγίδας

Διακόπηκε η αναμέτρηση της Γαλλίας με το Ιράκ (9ος όμιλος-2η αγωνιστική), λόγω καταρρακτώδης βροχής στη Φιλαδέλφεια και προειδοποίηση για μεγάλη καταιγίδα.
Δεν άρχισε ξανά μετά το ημίχρονο, ενώ το σκορ ήταν 1-0 υπερ της Γαλλίας με γκολ του Κιλιάν Μπαπέ.
Οι φίλαθλοι έφυγαν από τις εξέδρες για να προστατευτούν από τα φαινόμενα. Είναι το πρώτο παιχνίδι στο Μουντιάλ 2026 που διακόπτεται.
Ο αγώνας διακόπηκε - όπως έκανε γνωστό η FIFA - για τουλάχιστον 30 λεπτά βάσει της νομοθεσίας των ΗΠΑ, η οποία επιτρέπει τη διακοπή ή την καθυστέρηση οποιασδήποτε υπαίθριας εκδήλωσης εάν εντοπιστούν κεραυνοί σε ακτίνα 13 χιλιομέτρων.
Πριν την καταιγίδα, ο Κιλιάν Μπάπε άνοιξε (14’)-από ασιστ του Ολίσε- τις αποστάσεις στο σκορ με το 15ο γκολ του σε Παγκόσμιο Κύπελλο (έπιασε τον θρυλικό Ρονάλντο «το φαινόμενο», πίσω από Μέσι-18 και Κλόζε -16), στην 100ή διεθνή του εμφάνιση.
H Γαλλία κυριάρχησε στα πρώτα 20 λεπτά, το Ιράκ «έχασε» τον αρχηγό Χουσείν λόγω τραυματισμού και καθώς άρχισε καταρρακτώδη βροχή μετά το 30’, κατάφερε να περιορίσει την απειλή της Γαλλίας.
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