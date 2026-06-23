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Γαλλία: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής Κένζο Κις σε ηλικία 21 ετών

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Κένζο Κις πέθανε σήμερα (23/6) σε ηλικία μόλις 21 ετών, μετά από πνιγμό στον ποταμό Ροδανό.

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Ο ποδοσφαιριστής Kenzo Kies | Transfer News Live - X
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Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Κένζο Κις (Kenzo Kies) πέθανε σήμερα (23/6) μετά από πνιγμό στον ποταμό Ροδανό, κοντά στη Λυών.

Ο 21χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τη Δευτέρα μετά το περιστατικό, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο γύρω στις 17:30 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Κις, παρασύρθηκαν από ισχυρό ρεύμα στους καταρράκτες Φεσίν (Feyssine), στην ανατολική Γαλλία.

Η ActuLyon αναφέρει ότι δύο άτομα ανασύρθηκαν από τα νερά χωρίς να χρειαστούν ιατρική φροντίδα.

Ένα ακόμη άτομο ανασύρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, υποβλήθηκε σε ανάνηψη επί τόπου και στη συνέχεια διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

 

 

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