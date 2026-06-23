Γαλλία: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής Κένζο Κις σε ηλικία 21 ετών

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Κένζο Κις (Kenzo Kies) πέθανε σήμερα (23/6) μετά από πνιγμό στον ποταμό Ροδανό, κοντά στη Λυών.
Ο 21χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τη Δευτέρα μετά το περιστατικό, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.
Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο γύρω στις 17:30 τοπική ώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Κις, παρασύρθηκαν από ισχυρό ρεύμα στους καταρράκτες Φεσίν (Feyssine), στην ανατολική Γαλλία.
Η ActuLyon αναφέρει ότι δύο άτομα ανασύρθηκαν από τα νερά χωρίς να χρειαστούν ιατρική φροντίδα.
Ένα ακόμη άτομο ανασύρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, υποβλήθηκε σε ανάνηψη επί τόπου και στη συνέχεια διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.
- «Πίσω από τους αριθμούς κρύβονται άνθρωποι»: Γιατί οι αγρότες κατεβάζουν τα τρακτέρ μέσα στο καλοκαίρι
- Τι ακριβώς εννοεί ο Έντι Ράμα με το «Δεν είμαι ο Νονός της Αλβανίας» ενώ μια χώρα φλέγεται;
- Δεν ξέρεις γερμανικά; Τα μπρατσάκια σου και σε άλλη παραλία - Η πλαζ που σου ζητά «πτυχίο»
- Οι Βρετανοί ζουν το ίδιο δράμα με εμάς και το σουβλάκι
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.