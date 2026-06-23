Γαλλία: Πέθανε ο ποδοσφαιριστής Κένζο Κις σε ηλικία 21 ετών

Ο Γάλλος ποδοσφαιριστής Κένζο Κις (Kenzo Kies) πέθανε σήμερα (23/6) μετά από πνιγμό στον ποταμό Ροδανό, κοντά στη Λυών.

Ο 21χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο τη Δευτέρα μετά το περιστατικό, όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον σώσουν.

Οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν στο σημείο γύρω στις 17:30 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Κις, παρασύρθηκαν από ισχυρό ρεύμα στους καταρράκτες Φεσίν (Feyssine), στην ανατολική Γαλλία.

🚨 Tragic news from France. 🇫🇷💔



Former Lyon and Saint-Étienne academy player Kenzo Kies has been declared brain dead at the age of 21 after drowning in the Rhône. The midfielder spent this season with Guingamp's reserve side.



(Source: @RMCsport) pic.twitter.com/7NH2RGoc6l — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) June 23, 2026

Η ActuLyon αναφέρει ότι δύο άτομα ανασύρθηκαν από τα νερά χωρίς να χρειαστούν ιατρική φροντίδα.

Ένα ακόμη άτομο ανασύρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση, υποβλήθηκε σε ανάνηψη επί τόπου και στη συνέχεια διακομίστηκε σε κοντινό νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.