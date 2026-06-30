Γερμανία – Παραγουάη 3-4 στα πέναλτι: Έκπληξη μεγατόνων από τη μυθική Albirroja

Με «ήρωα» τον 26χρονο γκολκίπερ της Ορλάντο Χιλ, ο οποίος έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, η Παραγουάη έκανε την απόλυτη έκπληξη στο εφετινό Μουντιάλ 2026, αποκλείοντας την τετράκις πρωταθλήτρια κόσμου Γερμανία με 4-3 στη «ρώσικη ρουλέτα» (1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση).

Οι Παραγουανοί πήραν «αέρα» δύο πέναλτι με τις επεμβάσεις του γκολκίπερ της Σαν Λορένζο και φάνηκαν να αγκαλιάζουν την πρόκριση, όμως ο Σανάμπρια σούταρε άουτ στην 4η εκτέλεση κι ο Νόιερ «έπιασε» το πέναλτι του Μπαλμπουένα. Ο Τα, ωστόσο, έχασε με τη σειρά του το δικό του πέναλτι (6ο, άουτ), κι ο Κανάλε «σφράγισε» μία ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη, που έγινε η πρώτη ομάδα στην Ιστορία που νίκησε τη Γερμανία σε διαδικασία πέναλτι σε Μουντιάλ (είχε 4 στα 4 ως τώρα η «νασιονάλμανασαφτ»).

Οι Παραγουανοί έδειξαν «άγριες» διαθέσεις απ’ τα πρώτα... δευτερόλεπτα, όταν από κόρνερ ο Αλόνσο βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Νόιερ. Οι Γερμανοί απ’ την πλευρά τους είχαν την κατοχή, αλλά ήταν πολύ «φλύαροι» με την μπάλα στα πόδια και το... πλήρωσαν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν από ωραίο συνδυασμό και σέντρα του Γκαλάρσα, ο Ενσίσο με κεφαλιά έκανε το 1-0 για την Παραγουάη.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα των Γερμανών άλλαξε άρδην. Αν και στο 50’ το σοβαρό λάθος του Κίμιχ λίγο έλειψε να... κοστίσει για τη «νασιονάλμανσαφτ» («έσωσε» ο Νόιερ το πλασέ του Ενσίσο), ήρθε το γκολ της ισοφάρισης για τη Γερμανία (1-1) με την γυριστή κεφαλιά του Χάβερτς στο 54’ έπειτα από ωραία σέντρα του Βιρτς.

Ο Χιλ έκανε τρομερή επέμβαση στην κεφαλιά του Χάβερτς στο 78’ με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση. Στο 102’ ακυρώθηκε το γκολ του Τα με υπόδειξη του VAR κι on field review, για επιθετικό φάουλ του Άντον προς τον Χιλ στην εκτέλεση κόρνερ του Μπράουν, ενώ στο 119’ ο γκολκίπερ της Παραγουάης έδειξε καλά αντανακλαστικά στην κεφαλιά του Άντον.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι όπου «μίλησε» η κλάση του Χιλ και η ψυχραιμία του Κανάλε στο 6ο και τελευταίο πέναλτι της Παραγουάης, χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του!

Η σειρά των πέναλτι

Χάβερτς απέκρουσε ο Χιλ

Μαουρίσιο 0-1

Κίμιχ 1-1

Γκόμες 1-2

Μουσιάλα 2-2

Γκαλάρσα 2-3

Βολτεμάντε απέκρουσε ο Χιλ

Σανάμπρια άουτ

Αμίρι 3-3

Μπαλμπουένα απέκρουσε ο Νόιερ

Τα άουτ

Κανάλε 3-4

Οι συνθέσεις:

Γερμανία (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ, Ρούντιγκερ (110’ Τιάο), Τα, Μπράουν, Πάβλοβιτς (79’ Άντον), Ενμέτσα (46’ Γκορέτσκα), Βιρτς (110’ Αμίρι), Σανέ (88’ Βολτεμάντε), Χάβερτς, Ουντάβ (63’ Μουσιάλα).

Παραγουάη (Γκουστάβο Αλφάρο):Χιλ, Κάσερες (99’ Οχιέδα), Αλόνσο (120’+2’ Μπαλμπουένα), Κανάλε, Γκόμες, Αλμιρόν (91’ Βελάσκες), Κούμπας, Μπομπαντίγια (99’ Σανάμπρια), Γκαλάρσα, Ενσίσο (57’ λ.τρ. Μαουρίσιο), Άβαλος (56’ Καμπαγιέρο).