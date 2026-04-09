Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται απόψε (09/04) στη Σόφια με την Χάποελ Τελ Αβίβ για την 37η αγωνιστική της Euroleague με τζάμπολ στις 19:30 και τηλεοπτική μετάδοση από τη Novasports 4.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά την μεγάλη νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ, «αγκάλιασαν» το πλεονέκτημα έδρας στα play off και στοχεύουν και στην κατάκτηση της πρώτης θέσης της regular season, για την οποία είναι και το μεγάλο φαβορί.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει αρκετές απουσίες καθώς θα λείψουν οι Εβάν Φουρνιέ, Μόντε Μόρις, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Ταϊρίκ Τζόουνς.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε με άνεση της Φενέρ και θέλει τη νίκη πάση θυσία ώστε να προλάβει το τρένο της τετράδας.