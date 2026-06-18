Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Το αρνητικό νεύμα σε ερώτηση εάν θα πάει στον Ολυμπιακό

Στο κλειστό της Γλυφάδας πραγματοποιείται τουρνουά «2on2» όπου έδωσε το «παρών» και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Μάλιστα υπέγραψε αυτόγραφα σε όλα τα παιδιά που ενώ δέχθηκε και ερώτηση από φίλαθλο για το αν θα πάει στον Ολυμπιακό.

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