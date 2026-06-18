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Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Το αρνητικό νεύμα σε ερώτηση εάν θα πάει στον Ολυμπιακό

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βρέθηκε σε εκδήλωση για τουρνουά 2on2 στη Γλυφάδα και... ρωτήθηκε από φίλαθλο για το αν θα πάει στον Ολυμπιακό.

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Χουάντσο
Χουάντσο Ερνανγκόμεθ | LATO KLODIAN / EUROKINISSI
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Στο κλειστό της Γλυφάδας πραγματοποιείται τουρνουά «2on2» όπου έδωσε το «παρών» και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Μάλιστα υπέγραψε αυτόγραφα σε όλα τα παιδιά που ενώ δέχθηκε και ερώτηση από φίλαθλο για το αν θα πάει στον Ολυμπιακό.

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