Μενού

Η μεγάλη επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό - Live εικόνα από το Telekom Center

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο T-Center. Ζωντανά η κάλυψη της ιστορικής μέρας για τον Παναθηναϊκό από το gazzetta.gr.

Reader symbol
Newsroom
Παναθηναϊκός
Παρουσίαση του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού Ζέλικο Ομπράντοβιτς | Εurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ιστορική ημέρα για τον Παναθηναϊκό η σημερινή, με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παίρνει σάρκα και οστά.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει την επιστροφή του Αυτοκράτορα Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το Gazz Floor powered by Novibet είναι εκεί με τους Κούβαρη - Οικονομίδου για την κάλυψη του κορυφαίου αυτού γεγονότος.

Δείτε τη ζωντανή κάλυψη από το gazzetta.gr
 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ