Η μεγάλη επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό - Live εικόνα από το Telekom Center

Ιστορική ημέρα για τον Παναθηναϊκό η σημερινή, με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παίρνει σάρκα και οστά.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει την επιστροφή του Αυτοκράτορα Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το Gazz Floor powered by Novibet είναι εκεί με τους Κούβαρη - Οικονομίδου για την κάλυψη του κορυφαίου αυτού γεγονότος.

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