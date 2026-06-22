Η μεγάλη επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό - Live εικόνα από το Telekom Center

Ιστορική ημέρα για τον Παναθηναϊκό η σημερινή, με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παίρνει σάρκα και οστά.
Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει την επιστροφή του Αυτοκράτορα Ζέλικο Ομπράντοβιτς και το Gazz Floor powered by Novibet είναι εκεί με τους Κούβαρη - Οικονομίδου για την κάλυψη του κορυφαίου αυτού γεγονότος.
Δείτε τη ζωντανή κάλυψη από το gazzetta.gr
- Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια είναι η καλύτερη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ - Ναι, είναι αυτή που φαντάζεστε
- Πνίγηκε ο αδερφός του δημοσιογράφου του ΑΝΤ1, Νίκου Νικολετάκη - «Ήταν ο πιο καλόψυχος άνθρωπος»
- Υπόθεση Κακαλέτρη: Η ιστορία του μαθητή που αιματοκύλισε σχολείο στη Σπάρτη επειδή έμεινε μεταξεταστέος
- Άντι Μπέρναμ: Ο «Βασιλιάς του Βορρά» που διεκδικεί την «καρέκλα» του Στάρμερ - Τι καινούργιο φέρνει
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.