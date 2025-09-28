ΚΕΔ: «Οφσάιντ το γκολ του Λεβαδειακού, ο λόγος που μέτρησε κανονικά» - Το βίντεο που δημοσίευσε

Το χθεσινό μπέρδεμα που υπήρξε με το δεύτερο γκολ που σημείωσε ο Λεβαδειακός κόντρα στον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» ήρθε να ξεκαθαρίσει η ΚΕΔ με ανακοίνωσή της. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας εξήγησε πως ο διαιτητής έκανε το σωστό κι έλαβε την απόφαση με βάση τις πληροφορίες που είχε διαθέσιμες από την στιγμή που υπήρξε τεχνικό πρόβλημα, που εμπόδισε την χρήση του VAR.

