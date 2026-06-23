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Κριστιάνο Ρονάλντο: Έγραψε ιστορία στο Μουντιάλ – Ο πρώτος παίκτης που σκοράρει σε 6 διοργανώσεις

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έσπασε την κατάρα κόντρα στο Ουζμπεκιστάν κι έγινε ο απόλυτος ρέκορντμαν με γκολ σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.

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Κριστιάνο Ρονάλντο
Κριστιάνο Ρονάλντο | Getty
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Η μεγάλη αναμονή έλαβε τέλος για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά από 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Euro και Μουντιάλ, και συνολικά 33 τελικές προσπάθειες χωρίς αντίκρισμα, ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, συνδυάζοντας την επιστροφή του με ένα μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ.

Στην αναμέτρηση απέναντι στο Ουζμπεκιστάν, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ χρειάστηκε μόλις 6 λεπτά για να ανοίξει το σκορ. Έπειτα από ιδανική σέντρα του Ζοάο Κανσέλο από τη δεξιά πλευρά, ο Ρονάλντο με ένα εντυπωσιακό και αποφασιστικό τελείωμα διαμόρφωσε το 1-0. Η ανακούφιση και το πάθος στον πανηγυρισμό του αποτύπωσαν τη σημασία αυτού του τέρματος, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει σημείο αναφοράς για την ομάδα του στις μεγάλες διοργανώσεις.

Με αυτό το γκολ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τα 9 συνολικά σε Παγκόσμια Κύπελλα και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ.

 

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