Λιονέλ Μέσι: Ο πρώτος των πρώτων – Δείτε τα 18 γκολ του σε Μουντιάλ

Δεν υπάρχει κορυφή που να παραμένει «απάτητη» από τον Λιονέλ Μέσι. Τον άνθρωπο που εμφανίστηκε πριν από περίπου 20 χρόνια στο Παγκόσμιο ποδόσφαιρο για να γράψει το όνομά του με έντονα γράμματα στη χρυσή βίβλο του δημοφιλέστερου αθλήματος στον πλανήτη.

Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Αργεντινή το 2022, κάτοχος Χρυσής Μπάλας (8), Champions League (4), Κόπα Αμέρικα και καμιά... 30αριά πρωταθλημάτων και κυπέλλων στους συλλόγους στους οποίους έχει αγωνιστεί.

Έχει πετύχει πάνω από 900 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα, 18 εκ των οποίων σε τελική φάση Μουντιάλ.

Οι πρώτοι σκόρερ στην Ιστορία του Μουντιάλ:

1 Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή) 18 (28 αγ.)

2 Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) 16 (24)

3 Ρονάλντο (Βραζιλία) 15 (19)

4 Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία) 14 (15)

5 Γκερντ Μίλερ (Δυτική Γερμανία) 14 (13)

6 Ζιστ Φοντέν (Γαλλία) 13 (6)

7 Πελέ (Βραζιλία) 12 (14)

8 Σάντορ Κότσις (Ουγγαρία) 11 (5)

. Γιούργκεν Κλίνσμαν (Γερμανία) 11 (17)

10. Χάρι Κέιν (Αγγλία) 10 (12)

. Χέλμουτ Ραν (Δυτική Γερμανία) 10 (10)

. Τεόφιλο Κουμπίγιας (Περού) 10 (13)

. Γκρεγκόρζ Λάτο (Πολωνία) 10 (20)

. Γκάρι Λίνεκερ (Αγγλία) 10 (12)

. Γκαμπριέλ Μπατιστούτα (Αργεντινή) 10 (12)