Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι έκλεισε τα 39 και η ομάδα γιόρτασε με «λεύκωμα» από φανέλες

Ο Λιονέλ Μέσι έκλεισε τα 39 του χρόνια, όντας στην κορυφή των σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, μία ανάσα πριν τα 40.

Ο Αργεντίνος άσσος, με 18 τέρματα βρίσκεται επίσης στην πρώτη θέση όσων έχουν βρει δίχτυα στη φετινή διοργάνωση του Μουντιάλ 2026, με 5 συνολικά τέρματα.

Each member of Argentina's World Cup team is wearing a personalized shirt with a picture of them and Messi for his birthday 🥹



This team loves their captain ❤️ pic.twitter.com/VT4LvEfeqi — ESPN FC (@ESPNFC) June 24, 2026

Μέσι: Πώς τον γιόρτασαν οι συμπαίκτες του

Οι συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, δεν άφησαν την ευκαιρία των γενεθλίων να πάει χαμένη, και ετοίμασαν μια καταπληκτική έκπληξη στη γιορτή που στήθηκε στο ξενοδοχείο της ομάδας, με ένα σετ από ιδιαίτερα μπλουζάκια.

Ο καθένας τους είχε επιλέξει μια προσωπική του φωτογραφία με τον ηγέτη της «αλμπισελέστε» και όλοι είχαν να του δείξουν από μια μοναδική στιγμή που έχουν βιώσει μαζί του!