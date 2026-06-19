Μουντιάλ 2026: Οι βουλευτές της Νορβηγίας έγιναν «Βίκινγκς» - Παράτησαν τη συνέλευση και έκαναν κουπί

Η «πατρίδα» των Βίκινγκ γιόρτασε με τον πατροπαράδοτο τρόπο τη νίκη της Νορβηγίας με 4-1 επί του Ιράκ στο Μουντιάλ 2026, σε μία απίστευτη σκηνή όπου σύσσωμο το κοινοβούλιο στο Όσλο μπήκε στον ρυθμό του Κυπέλλου.
Έχουμε βέβαια συνηθίσει τους Νορβηγούς οπαδούς να ξεσπούν στον χαρακτηριστικό πανηγυρισμό, προσποιούμενοι πως κάνουν συντονισμένα κουπί από τις εξέδρες, όπως γράφει και το gazzetta.
Αλλά αυτή τη φορά το χαρμόσυνο κλίμα διέσχισε τον Ατλαντικό και έφτασε μέχρι τη νορβηγική Βουλή, όπου επίσημη πρόταση για να αναπαραχθεί ο πανηγυρισμός στο αμφιθέατρο έγινε δεκτή.
Μουντιάλ 2026: Οι βουλευτές της Νορβηγίας «σάλπαραν»
Στο βίντεο, φαίνονται οι βουλευτές, μηδενός εξαιρουμένου, να αρχίζουν συντονισμένα να κωπηλατούν, τιμώντας την επιτυχία της χώρας τους σε αυτά τα πρώτα στάδια της διοργάνωσης.
Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η συνεδρίαση της Βουλής διακόπηκε προσωρινά για να γίνει η συμβολική κίνηση. Οι βουλευτές συμμετείχαν στο στιγμιότυπο για λίγα δευτερόλεπτα, μετατρέποντας την αίθουσα σε ένα απρόσμενο σκηνικό συλλογικής ποδοσφαιρικής έκφρασης.
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