Μουντιάλ 2026: Στους «32» η Ισπανία – Έγραψε ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι

Ο Φερνάντο Μουσλέρα ήταν για μία ακόμα - τέταρτη - φορά ...μοιραίος σε αυτό το Μουντιάλ, «επιτρέποντας» στον Αλεχάντρο Μπαένα να πετύχει (42') το μοναδικό γκολ που χώρισε Ισπανία και Ουρουγουάη (1-0) στη Γουαδαλαχάρα, αποτελεσμα που οδήγησε τους Ίβηρες ως πρώτους στους «32» και έστειλε τη Σελέστε, που ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες (αποβολή Κονούμπιο 90+4)...σπίτι της.

Ο Μπαένα άνοιξε (42’) με σουτ τις αποστάσεις στο σκορ, ολοκληρώνοντας μία φάση διαρκείας της Ισπανίας - με τους Ουγκάρντε και Γιαμάλ στο έδαφος -, με τη...βοήθεια του Μουσλέρα, ο οποίος δεν μπόρεσε να ελέγξει την μπάλα που κατέληξε στα δίχτυα της εστίας του.

Μία τέταρτη-στη σειρά- λάθος εκτίμηση του 40χρονου τερματοφύλακα της Εστουντιάντες, σε αυτό το Μουντιάλ, με συνέπεια σάριθμα γκολ, αιτία για να δώσει τη θέση του (46') στον Ρότσετ.

Η εικόνα ίδια στην επανάληψη, με τους Ισπανούς πιο κοντά στο γκολ από τους παίκτες του Μπιέλσα, έχοντας μάλιστα στις καθυστερήσεις ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ, αλλά στο σουτ του Φεράν Τόρες η μπάλα βρήκε το δοκάρι και έφυγε άουτ.

Οι συνθέσεις:

Ουρουγουάη (Μαρσέλο Μπιέλσα): Μουσλέρα (46' Ρότσετ), Κάσερες, Βαρέλα, Ολιβέρα, Ουγκάρτε (45' Ντε λα Κρους), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε (56' Βίνιας), Κανόμπιο, Αραούχο, Σανάμπρια (70' Ροντρίγκες), Νούνιες.

Ισπανία (Λουίς ντε λα Φουέντε): Σιμόν, Γιορέντε, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Μερίνο (60' Όλμο), Πέδρι (60' Φαμπιάν Ρουίθ), Μπαένα (66' Πίνο), Γιαμάλ (76' Φεράν Τόρες), Ογιαρθάμπαλ (76' Νίκο Γουίλιαμς).

Στους «32» γράφοντας ιστορία το Πράσινο Ακρωτήρι

Το Πράσινο Ακρωτήρι τα κατάφερε. Μπορεί να μην νίκησε την Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη (0-0)-η οποία περιορίστηκε στην τεελυταια θεση του 8ου ομίλου (εξαιτίας διαφοράς τερμάτων με την Ουρουγουάη), όμως ευνοήθηκει από τη νίκη τη Ισπανίας (1-0 τη Σελέστε), για να εξασφαλίσει συνέχεια-ως 2η του γκρουπ- στη φάση νοκ-άουτ των «32», στην πρώτη του παρουσία σε Παγκόσμιο Κύπελλο!

Το πρώτο ημίχρονο αποδείχθηκε δύσκολο και για τις δύο-ιδιαιτέρα επιφυλακτικές ομάδες, αλλά σιγουρα γεμάτο με στιγμές ενθουσιασμού.

Περισσότερο Πράσινο Ακρωτήρι η επανάληψη, με τος Αφρικανούς να δημιουργούν προϋποθέσεις και σημαντικές ευκαιρίες για να φτάσουν στη νίκη, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. κυρίως εξαιτίας του τερματοφύλακα της Σαουδικής Αραβίας Αλ Οβάις. Κάτι που πάντως δεν τους απέτρεψε από το να συνεχίσουν τη διαδρομή τους στο πρώτο τους Μουντιάλ.

Οι συνθέσεις:

Πράσινο Ακρωτήρι (Πέδρο Μπρίτο): Βοζίνια, Μπόρχες, Λόπες, Βάγκνερ Πίνα (90+4'Μορέιρα), Κέβιν Πίνα, Ζοάο Πάουλο, Μοντέιρο (71' Λαρός Ντουάρτε), Ντιρόι Ντουάρτε, Σεμέντο (61'Βαρέλα), Λιβραμέντο (61' Ντα Κόστα), Μέντες (71' Γκάρι Ροντρίγκες).

Σαουδική Αραβία (Γιώργος Δώνης): Αλ Οβάις, Αλ Άμρι, Αλ Ταμπακτί (33' Αλί Λαγιαμί), Μπου Ουάσλ (82' Αλ Χαρμπί), Αμπντουλχαμίντ, Νασέρ Αλ Νταουσάρι, Αλ Χαϊμπαρί (46' Αλ Γιουβαίρ), Κάνο, Αλ Μπρικάν,Σαλέμ Αλ Νταουσάρι (65'Αλ Σαμάτ) Μαντάς (65' Αλ Χαμντάν).