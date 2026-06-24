Μουντιάλ 2026: «Ξέσπασε» ο Ρονάλντο: «Έμοιαζε σαν να είχα αποσυρθεί, αλλά επέστρεψα»

Δέχθηκε πολύ σκληρή κριτική μετά το 1-1 των Πορτογάλων με την Γκάνα στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 και φαινόταν σαν να τα κρατούσε όλα... μέσα του και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να «ξεσπάσει».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρωταγωνίστησε στην εμφατική νίκη της Πορτογαλίας επί του Ουζμπεκιστάν με 5-0 το βράδυ της Τρίτης (23/6), σημειώνοντας δύο γκολ (6’, 39’) που του επέτρεψαν να βάλει το όνομά του δίπλα σ’ άλλο ένα μεγάλο ρεκόρ, καθώς έγινε ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην Ιστορία που έχει σκοράρει σε 6 Παγκόσμια Κύπελλα (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026), αλλά κι ο δεύτερος «γηραιότερος» σκόρερ σε Μουντιάλ (σε ηλικία 41 ετών και 138 ημερών) πίσω απ’ τον Ροζέ Μιλά.

Και μετά τον αγώνα με το Ουζμπεκιστάν ο CR7... πρωταγωνίστησε κι εκτός γηπέδου με τις δηλώσεις του που προκάλεσαν αίσθηση, σε ένα προσωπικό «ξέσπασμα» γεμάτο από «μηνύματα». Γυρίζοντας προς τις κάμερες μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ρονάλντο φώναξε χαρακτηριστικά: «Επέστρεψα!. Μόνο και μόνο για να μην το ξεχάσουν, για να μην το ξεχάσουν».

Για το αν αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση στην κριτική που δέχθηκε, απάντησε πως «...πάντα έτσι είναι. Εδώ και 23 χρόνια. Όταν όλα πάνε καλά είμαι ο Κριστιάνο, όταν πάνε στραβά λένε ότι είμαι γέρος και συνταξιούχος...», ενώ αναφερόμενος στα νέα ιστορικά ρεκόρ που κατέρριψε, ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαφορετικά Μουντιάλ και ως πρώτος σκόρερ της Πορτογαλίας σε τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι η δουλειά που έκανε η ομάδα και η αυτοπεποίθηση που δείξαμε. Δεχθήκαμε πολλή κριτική όλη την εβδομάδα και ξέραμε ότι αυτό θα συμβεί. Η ομάδα δούλεψε πολύ καλά και βελτιώθηκε σημαντικά. Όπως λέμε, κάθε εμπόδιο βγαίνει σε καλό. Σε προσωπικό επίπεδο, τα ρεκόρ είναι πάντα όμορφο να καταρρίπτονται, όμως ο στόχος μου είναι να βοηθώ την εθνική ομάδα να πετυχαίνει τους στόχους της. Ο πρώτος ήταν η πρόκριση και με τέσσερις βαθμούς πιστεύω ότι την έχουμε ουσιαστικά εξασφαλίσει».

Για την επιστροφή του στα γκολ απάντησε: «Όποιος δουλεύει, ο Θεός τον βοηθά. Ήταν μια δύσκολη, σκοτεινή εβδομάδα. Έμοιαζε σαν να είχα ήδη... αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο, όμως άντεξα, όπως αντέχω πάντα, γιατί πιστεύω περισσότερο στη δουλειά παρά σε οτιδήποτε άλλο. Ήταν δύσκολα, το ομολογώ, αλλά επιστρέψαμε».

Για το έξυπνο φάουλ στο 2-0 του Μέντες και την ενότητα της ομάδας τόνισε: «Εγώ θα εκτελούσα το φάουλ, αλλά είπα στον Νούνο: "Πάμε να ξεγελάσουμε τον τερματοφύλακα. Θα νομίζει ότι θα σουτάρω εγώ. Χτύπα δυνατά και θα γίνει γκολ". Από την αρχή του αγώνα είπα ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Αυτό που μπορούμε να ελέγξουμε είναι ό,τι συμβαίνει μέσα στην ομάδα. Όσα έρχονται απ' έξω είναι δύσκολο να τα ελέγξεις. Σήμερα ήμουν εγώ ο κορυφαίος, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Αν μείνουμε ενωμένοι, πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά».

Όταν ρωτήθηκε για τη σημασία των γκολ που σημειώνουν τόσο ο ίδιος όσο και ο Λιονέλ Μέσι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εμφανίστηκε ενοχλημένος: «Δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι. Γκολ έβαλε και ο Μπαπέ, και ο Χάαλαντ...».

Σε άλλη ερώτηση για το ενδεχόμενο ενός τελικού απέναντι στον Λιονέλ Μέσι, απάντησε: «Δεν ξέρω τι να απαντήσω, γιατί είναι μια ερώτηση χωρίς ιδιαίτερο νόημα. Θα ήταν σπουδαίο, αλλά το σημαντικό ήταν να κερδίσουμε σήμερα, να περάσουμε από τον όμιλο και να προετοιμαστούμε για όσα ακολουθούν. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι με την Κολομβία, όμως ο βασικός στόχος ήταν η πρόκριση και τον πετύχαμε. Βοήθησα την ομάδα, η οποία έπαιξε πολύ καλά, και συνεχίζουμε».

Κλείνοντας, έστειλε το δικό του μήνυμα αυτοπεποίθησης: «Εγώ πάντα φτάνω εκεί που πρέπει, αργά ή γρήγορα. Πιστεύω πολύ σε αυτά που κάνω. Έτσι ήταν πάντα η καριέρα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος. Το πιο σημαντικό είναι η ομάδα και να παραμένουμε ενωμένοι. Το καράβι συνεχίζει το ταξίδι του!».