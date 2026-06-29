Μουντιάλ: Οι σημερινοί αγώνες - Σε ποιο κανάλι και τι ώρα θα τους δούμε

Συνέχεια στη δράση του Μουντιάλ 2026 με τη νέα εβδομάδα, καθώς σήμερα Δευτέρα (29/06) μπαίνουν στη μάχη της πρόκρισης στους «16» δυνατά «χαρτιά» των φετινών ομίλων.
Πιο αναλυτικά:
- Το Βραζιλία - Ιαπωνία θα ξεκινήσει στις 20:00, ενώ τον αγώνα θα μεταδώσει η ΕΡΤ1
- Το Γερμανία - Παραγουάη κάνει «σέντρα» στις 23:30, ενώ το ματς θα μεταδώσει η ΕΡΤ2 Σπορ
Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026
1ος Όμιλος
- Μεξικό
- Νότια Αφρική
- Νότια Κορέα
- Τσεχία
2ος Όμιλος
- Καναδάς
- Βοσνία
- Κατάρ
- Ελβετία
3ος Όμιλος
- Βραζιλία
- Μαρόκο
- Αϊτή
- Σκωτία
4ος Όμιλος
- ΗΠΑ
- Παραγουάη
- Αυστραλία
- Τουρκία
5ος Όμιλος
- Γερμανία
- Κουρασάο
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Εκουαδόρ
6ος Όμιλος
- Ολλανδία
- Ιαπωνία
- Σουηδία
- Τυνησία
7ος Όμιλος
- Βέλγιο
- Αίγυπτος
- Ιράν
- Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος
- Ισπανία
- Πράσινο Ακρωτήρι
- Σαουδική Αραβία
- Ουρουγουάη
9ος Όμιλος
- Γαλλία
- Σενεγάλη
- Ιράκ
- Νορβηγία
10ος Όμιλος
- Αργεντινή
- Αλγερία
- Αυστρία
- Ιορδανία
11ος Όμιλος
- Πορτογαλία
- Κονγκό
- Ουζμπεκιστάν
- Κολομβία
12ος Όμιλος
- Αγγλία
- Κροατία
- Γκάνα
- Παναμάς
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ
Πέμπτη 11 Ιουνίου
22:00 Μεξικό – Νότια Αφρική 2-0
Παρασκευή 12 Ιουνίου
05:00 Νότια Κορέα – Τσεχία 2-1
22:00 Καναδάς – Βοσνία 1-1
Σάββατο 13 Ιουνίου
04:00 ΗΠΑ – Παραγουάη 4-1
22:00 Κατάρ – Ελβετία 1-1
Κυριακή 14 Ιουνίου
01:00 Βραζιλία – Μαρόκο 1-1
04:00 Αϊτή – Σκωτία 0-1
07:00 Αυστραλία – Τουρκία 2-0
23:00 Ολλανδία – Ιαπωνία 2-2
Δευτέρα 15 Ιουνίου
02:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Εκουαδόρ 1-0
05:00 Σουηδία – Τυνησία 5-1
19:00 Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 0-0
22:00 Βέλγιο – Αίγυπτος 1-1
Τρίτη 16 Ιουνίου
01:00 Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 1-1
04:00 Ιράν – Νέα Ζηλανδία 2-2
22:00 Γαλλία – Σενεγάλη 3-1
Τετάρτη 17 Ιουνίου
01:00 Ιράκ – Νορβηγία 1-4
04:00 Αργεντινή – Αλγερία 3-0
07:00 Αυστρία – Ιορδανία 3-1
20:00 Πορτογαλία – Λ.Δ. Κονγκό 1-1
23:00 Αγγλία – Κροατία 4-2
Πέμπτη 18 Ιουνίου
02:00 Γκάνα – Παναμάς 1-0
05:00 Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 1-3
19:00 Τσεχία – Νότια Αφρική 1-1
22:00 Ελβετία – Βοσνία 4-1
Παρασκευή 19 Ιουνίου
01:00 Καναδάς – Κατάρ 6-0
04:00 Μεξικό – Νότια Κορέα 1-0
22:00 ΗΠΑ – Αυστραλία 2-0
Σάββατο 20 Ιουνίου
01:00 Σκωτία – Μαρόκο 0-1
03:30 Βραζιλία – Αϊτή 3-0
06:00 Τουρκία – Παραγουάη 0-1
20:00 Ολλανδία – Σουηδία 5-1
23:00 Γερμανία – Ακτή Ελεφαντοστού 2-1
Κυριακή 21 Ιουνίου
03:00 Εκουαδόρ – Κουρασάο 0-0
07:00 Τυνησία – Ιαπωνία 0-4
19:00 Ισπανία – Σαουδική Αραβία 4-0
22:00 Βέλγιο – Ιράν 0-0
Δευτέρα 22 Ιουνίου
01:00 Ουρουγουάη – Πράσινο Ακρωτήρι 2-2
04:00 Νέα Ζηλανδία – Αίγυπτος 1-3
20:00 Αργεντινή – Αυστρία 2-0
Τρίτη 23 Ιουνίου
00:00 Γαλλία – Ιράκ 3-0
03:00 Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2
06:00 Ιορδανία – Αλγερία 1-2
20:00 Πορτογαλία – Ουζμπεκιστάν 5-0
23:00 Αγγλία – Γκάνα 0-0
Τετάρτη 24 Ιουνίου
02:00 Παναμάς – Κροατία 0-1
05:00 Κολομβία – Λ.Δ. Κονγκό 1-0
22:00 Ελβετία – Καναδάς 2-1
22:00 Βοσνία – Κατάρ 3-1
Πέμπτη 25 Ιουνίου
01:00 Μαρόκο – Αϊτή 4-2
01:00 Σκωτία – Βραζιλία 0-3
04:00 Νότια Αφρική – Νότια Κορέα 1-0
04:00 Τσεχία – Μεξικό 0-3
23:00 Εκουαδόρ – Γερμανία 2-1
23:00 Κουρασάο – Ακτή Ελεφαντοστού 0-2
Παρασκευή 26 Ιουνίου
02:00 Τυνησία – Ολλανδία 1-3
02:00 Ιαπωνία – Σουηδία 1-1
05:00 Τουρκία – ΗΠΑ 3-2
05:00 Παραγουάη – Αυστραλία 0-0
22:00 Νορβηγία – Γαλλία 1-4
22:00 Σενεγάλη – Ιράκ 5-0
Σάββατο 27 Ιουνίου
03:00 Πράσινο Ακρωτήρι – Σαουδική Αραβία 0-0
03:00 Ουρουγουάη – Ισπανία 0-1
06:00 Νέα Ζηλανδία – Βέλγιο 1-5
06:00 Αίγυπτος – Ιράν 1-1
Κυριακή 28 Ιουνίου
00:00 Παναμάς – Αγγλία 0-2
00:00 Κροατία – Γκάνα 2-1
02:30 Κολομβία – Πορτογαλία 0-0
02:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν 3-1
05:00 Αλγερία – Αυστρία 3-3
05:00 Ιορδανία – Αργεντινή 1-3
22:00 Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1
Δευτέρα 29 Ιουνίου
20:00 Βραζιλία - Ιαπωνία (ΕΡΤ1
23:30 Γερμανία - Παραγουάη (ΕΡΤ2 Σπορ)
Τρίτη 30 Ιουνίου
04:00 Ολλανδία - Μαρόκο
20:00 Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία
Τετάρτη 1 Ιουλίου
00:00 Φάση των 32 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
04:00 Φάση των 32 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 32 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 32 (Σιάτλ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 2 Ιουλίου
03:00 Φάση των 32 (Σαν Φρανσίσκο), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 32 (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 3 Ιουλίου
02:00 Φάση των 32 (Τορόντο), ΕΡΤ2 Σπορ
06:00 Φάση των 32 (Βανκούβερ), ΕΡΤ1
21:00 Φάση των 32 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Σάββατο 4 Ιουλίου
01:00 Φάση των 32 (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
04:30 Φάση των 32 (Κάνσας), ΕΡΤ1
20:00 Φάση των 16 (Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 5 Ιουλίου
00:00 Φάση των 16 (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ
Δευτέρα 6 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Μεξικό Σίτι), ΕΡΤ1
22:00 Φάση των 16 (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τρίτη 7 Ιουλίου
03:00 Φάση των 16 (Σιάτλ), ΕΡΤ1
19:00 Φάση των 16 (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ
23:00 Φάση των 16 (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ
Πέμπτη 9 Ιουλίου
23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ
Παρασκευή 10 Ιουλίου
22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ
Κυριακή 12 Ιουλίου
00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1
04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1
Τρίτη 14 Ιουλίου
22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ
Τετάρτη 15 Ιουλίου
22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1
Κυριακή 19 Ιουλίου
00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ
22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1
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