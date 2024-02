Nations League: Δύσκολη κλήρωση για την Εθνική - Στον ίδιο όμιλο με Αγγλία, Φινλανδία και Ιρλανδία

Στα βαθιά πέφτει η Εθνική Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, όπως προέκυψε από την κλήρωση της UEFA που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (08/02) για τις τέσσερις λίγκες του Nations League 2024/25.

Υπενθυμίζεται ότι οι «γαλανόλευκοι» ανέβηκαν κατηγορία στο προηγούμενο τουρνουά.

Η κλήρωση έφερε αντιμέτωπη την Ελλάδα στο 2ο γκρουπ της League B μαζί με την πανίσχυρη Αγγλία, τη σκληροτράχηλη Φινλανδία και την πάντα ανταγωνιστική Ιρλανδία την οποία αντιμετώπισε πρόσφατα στα προκριματικά του Euro 2024.

Οι υποχρεώσεις της Εθνικής θα αρχίσουν το τριήμερο 5-7 Σεπτεμβρίου 2024 με την 1η αγωνιστική και θα ολοκληρωθούν στο διάστημα 17-19 Νοεμβρίου 2024 με την 6η στροφή στη φάση των ομίλων.

Nations League: Πιο βατοί οι άλλοι όμιλοι

Να σημειωθεί ότι το 3ο και το 4ο γκρουπ στη League 2 έδειχναν αρκετά πιο «βατά» για την Εθνική Ελλάδας, όμως στην πρώτη περίπτωση μπήκε «αυτόματα» απ’ το Pot 4 το Καζακστάν λόγω χιλιομετρικής απόστασης μαζί με τις Αυστρία, Νορβηγία, Σλοβενία, ενώ στον 4ο όμιλο βρέθηκε απ’ το Pot 4 η Τουρκία που θα αντιμετωπίσει την Ουαλία, την Ισλανδία και το Μαυροβούνιο.

Να σημειωθεί ότι ο νικητής του ομίλου προβιβάζεται στη League A, ο 2ος παίζει play off ανόδου με 3ο της League A, ο 3ος παίζει playoffs παραμονής με 2ο της League C και ο 4ος υποβιβάζεται στη League C.

Μέσω του Nations League η Εθνική θα κυνηγήσει μία δεύτερη ευκαιρία για να πάρει μέρος στα τελικά του Μουντιάλ 2026, σε περίπτωση που δεν πετύχει το συγκεκριμένο στόχο μέσω της προκριματικής φάσης.

Nations League: Το πρόγραμμα

1η αγωνιστική : 5-7 Σεπτεμβρίου 2024

: 5-7 Σεπτεμβρίου 2024 2η αγωνιστική: 8-10 Σεπτεμβρίου 2024

8-10 Σεπτεμβρίου 2024 3η αγωνιστική: 10-12 Οκτωβρίου 2024

10-12 Οκτωβρίου 2024 4η αγωνιστική: 13-15 Οκτωβρίου 2024

13-15 Οκτωβρίου 2024 5η αγωνιστική: 14-16 Νοεμβρίου 2024

14-16 Νοεμβρίου 2024 6η αγωνιστική: 17-19 Νοεμβρίου 2024

17-19 Νοεμβρίου 2024 Κλήρωση Play Off: Νοέμβριος 2024

Νοέμβριος 2024 Play-Off: 20-25 Μαρτίου 2025

20-25 Μαρτίου 2025 Προημιτελικοί League A: 20-25 Μαρτίου 2025

20-25 Μαρτίου 2025 Τελικό τουρνουά: 4-8 Ιουνίου 2025