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Νορβηγία – Σενεγάλη 3-2: Ο Χάαλαντ υπέγραψε τη νίκη και την πρόκριση

Η Νορβηγία του Χάαλαντ, που σκοράρει κατά ριπάς, ζευγάρωσε τις νίκες της στο Μουντιάλ 2026 και προκρίθηκε στους «32».

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Ο Χάαλαντ σκοράρει απέναντι στη Σενεγάλη | AP Photo
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Ο Έρλινγκ Χάαλαντ...ακολουθώντας τα βήματα των Λιονέλ Μέσι και Κιλιάν Μπαπέ, σκόραρε-όπως ο Αργεντινός και ο Γάλλος- με τη σειρά του δύο γκολ, επέτρεψε στη Νορβηγία  να πανηγυρίσει απέναντι στην Σενεγάλη (3-2) στο Νιου Τζέρσεϊ, σε αγώνα του 9ου ομίλου και να εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, για δεύτερη φορά στην ιστορία της (1998 η πρώτη).

Θα αναμετρηθεί με τη Γαλλία στη Βοστώνη (26/6-22:00) για να...καθοριστεί ποια θα προκριθεί στην πρώτη θέση.

Ερχόμενος από τον πάγκο (13’) ο μπακ της Τορίνο, Χόλγκρεν Πέντερσεν (αντί του Ρίερσεν που τραυματίστηκε), έβαλε (43’) μπροστά στο σκορ (1-0) τη Νορβηγία, με το πρώτο του διεθνές γκολ. Ήταν καλύτερη, είχε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ που όμως δεν κατάφερε μέχρι την ολοκλήρωση του ημιχρόνου.

Ο Χάαλαντ διπλασίασε το σκορ (2-0) νωρίς στην επανάληψη (48΄), ο Σαρ μείωσε (2-1) με τον Σαρ, πριν ο επιθετικός της Νορβηγίας στείλει ξανά (58’) -από ασίστ του Μπεργκ- τη μπάλα στα δίκτυα της εστίας του Μεντί(3-1).  

Φτάνοντας τα 59 γκολ-σε 52 αγώνες- με την εθνική Νορβηγίας και τα τέσσερα στο Μουντιάλ 2026, όσα ο Μπαπέ και ένα λιγοτερο από τον-πρώτο σκόρερ- Μέσι.

Τις αποστάσεις στο τελικό σκορ διαμόρφωσε (3-2) με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στις καθυστετρήσεις (90+3') ο Ισμαίλα Σαρ.

Οι συνθέσεις:

Νορβηγία (Σταλ Σολμπάκεν): Νίλαντ, Άγιερ, Βολφ, Χέγκεμ ( 84' Όστεγκαρντ), Μπέργκε, Έντεγκαρντ, Άουρσνες (46' Μπεργκ), Σόρλοθ (84' Μπομπ), Νούσα (71' Σέλντερουπ), Ριέρσον (13' Πέντερσεν), Χάλαντ.

Σεναγάλη (Πάπε Τιό): Μεντί (63' Ντιό), Κουλιμπαλί (72' Σαρ), Ντιατά, Νιακατέ, Ντιούφ (54' Τζέικομπς), Γκεΐγ, Καμαρά (63' Σις), Γκεΐγ (54' Μπαγιέ), Μανέ, Τζάκσον, Σαρ. 

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