Ντε Φράι - Παναθηναϊκός: Ο Σκίρα κάνει λόγο για οριστική συμφωνία

Η μεταγραφική «βόμβα» του καλοκαιριού στην Ελλάδα (προς ώρας) φαίνεται πως είναι έτοιμη να σκάσει, καθώς βάσει νεότερου δημοσιεύματος, ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι.
Όπως αναφέρει ο έγκριτος ρεπόρτερ, Νικολό Σκίρα, οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τον διεθνή Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, για συνεργασία δυο ετών, με τις ετησιες απολαβές του να ανέρχονται στα 3 εκατ. ευρώ!
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