Ο Γιαννακόπουλος διαφώνησε με δημοσιογράφο ότι ο μεγάλος αντίπαλος είναι ο Ολυμπιακός: «Εμείς κυνηγάμε τη Ρεάλ!»

Η μεγάλη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό είναι γεγονός, με το «τριφύλλι» να κάνει την πολυαναμένόμενη παρουσίαση του Σέρβου θρύλου στο T-Center πλάι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Ο ισχυρός άνδρας των Πρασίνων κλήθηκε να απαντήσει στο αν έπαιξε ρόλο στην επιστροφή του Ομπράντοβιτς το ότι ο μεγάλος αντίπαλος τους μπορεί κερδίζει έδαφος τον τελευταίο καιρό.

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