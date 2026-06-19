Ο Λίσι και το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο ΠΑΟΚ

Η σημερινή μέρα ήταν από αυτές που μπαίνουν σε ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία ενός συλλόγου, όπως είναι ο ΠΑΟΚ.
Πρώτα ήρθε το επίσημο τέλος της συνεργασίας με τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Τον προπονητή που περισσότερο από κάθε άλλον σημάδεψε την εποχή Σαββίδη, τον άνθρωπο που οδήγησε τον «Δικέφαλο» στο αήττητο πρωτάθλημα, στα κύπελλα, στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και έγινε ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.
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