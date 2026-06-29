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Ο πιο εμπορικός αγώνας της πρώτης φάσης του Μουντιάλ δεν είναι αυτός που περίμενες

Ο τίτλος του πιο περιζήτητου αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ανήκει δικαιωματικά στο ματς Πορτογαλία - Κολομβία που διεξήχθη στο Μαϊάμι.

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Κριστιάνο Ρονάλντο
Κριστιάνο Ρονάλντο | Getty
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Ο αγώνας Πορτογαλία εναντίον Κολομβίας είναι επίσημα ο πιο περιζήτητος αγώνας της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.Περισσότεροι από 5 εκατομμύρια άνθρωποι προσπάθησαν να αγοράσουν εισιτήρια τις πρώτες 24 ώρες ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα εισιτήρια μεταπώλησης κόστισαν πάνω από 6.000 δολάρια.

Ο αγώνας μεταξύ Κολομβίας και Πορτογαλίας που διεξήχθη στο Μαϊάμι συγκέντρωσε ιστορικά υψηλή ζήτηση εισιτηρίων ήταν καθοριστικός γιατί έκρινε την πρωτιά στον 11ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, συγκεντρώνοντας τεράστιο αθλητικό και εμπορικό ενδιαφέρον. 

Προφανώς εκτός από τη σημασία του αγώνα που άνοιγε διαφορετικούς δρόμους στις δύο ομάδες, βασικό κίνητρο για να παρακολουθήσεις τον αγώνα ήταν και η παρουσία του Πορτογάλου σούπερ-σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά και το γεγονός ότι οι Κολομβιανοί παρακολουθούν τα παιχνίδια της ομάδας τους κατά χιλιάδες.

Το αποτέλεσμα από το πιο εμπορικό ματς του Μουντιάλ

Να σημειωθεί πως Κολομβία και Πορτογαλία έριξαν αυλαία στη φάση των ομίλων μένοντας στο 0-0, με τους Νοτιοαμερικανούς να εξασφαλίζουν έτσι την πρωτιά στο 11ο γκρουπ και να αντιμετωπίζουν την Γκάνα στα νοκ άουτ του Μουντιάλ. 

Mε τη σειρά της, η Πορτογαλία, που πλήρωσε και την ισοπαλία στην πρεμιέρα του ομίλου, θα πέσει στα πολύ πιο δύσκολα, αντιμετωπίζοντας την πολύ έμπειρη ομάδα της Κροατίας του Μόντριτς.

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