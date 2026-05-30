Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Το πρόγραμμα των τελικών

Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού για μια ακόμη χρονιά στους τελικούς της Stoiximan GBL, καθώς οι «αιώνιοι» κατάφεραν να εξασφαλίσουν το εισιτήριο με «σκούπα» στα ημιτελικά.
Ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0 απέναντι στην ΑΕΚ μετά και τη νίκη του στη SUNEL Arena με 68-95, ενώ με «σκούπα» πέρασε και ο Παναθηναϊκός κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη με 102-94.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.