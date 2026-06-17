Παναθηναϊκός, Conference League: Η Πάκσι από την Ουγγαρία στον δρόμο του «τριφυλλιού»

O Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάκσι από την Ουγγαρία στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League:
Το πρώτο ματς θα γίνει στις 23 Ιουλίου στην Ουγγαρία και η ρεβάνς στις 30 Ιουλίου στην Αθήνα.
Οι «πράσινοι», σε περίπτωση πρόκρισης, θα μάθουν τον επόμενο αντίπαλό τους στην επόμενη κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό γύρο, η οποία θα γίνει στις 20 Ιουλίου.
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