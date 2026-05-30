ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 94 -102: Στους τελικούς το «τριφύλλι» με σούπερ Όσμαν

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 104-92 στο Game 2 στην Πυλαία και με 2-0 νίκες πέρασε στους τελικούς του πρωταθλήματος της GBL.

Εκεί θα συναντήσει τον νικητή της σειράς Ολυμπιακός - ΑΕΚ.

Κορυφαίος για την ομάδα του Εργκίν Άταμαν ο Τσέντι Όσμαν. Ο Τούρκος φόργουορντ τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 29 πόντους με 4/4 δίποντα, 5/6 τρίποντα, 6/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 τάπα σε 37 λεπτά συμμετοχής.

Σε απόδοση τον ακολούθησαν οι Ματίας Λεσόρ (15π.), Τζέριαν Γκραντ (15π.), Χέιζ-Ντέιβις (14π.) και Τι Τζέι Σορτς (14π.)

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Όπως μετέδωσε το gazzetta.gr, πολύ καλό ήταν το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ, με τον Πάτρικ Μπέβερλι να ήταν «παντού» στην «PAOK Sports Arena» και κάνοντας όλες τις δουλειές μέσα στις τέσσερις γραμμές. Κάτι που έδωσε την ώθηση στον «δικέφαλο» να πάρει το μομέντουμ στο παιχνίδι και να κρατήσει το προβάδισμα στο σκορ (17-10) προσπαθώντας παράλληλα να χτίσει και διαφορές στο σκορ. Ο Κλίβελαντ Μέλβιν ήταν η «σταθερή αξία» στο σκοράρισμα των Θεσσαλονικιών, οι οποίο προηγήθηκαν και με +12 πόντους (27-15) πριν από το δεκάλεπτο (27-17).

Ο Τζέριαν Γκραντ ήταν ο μοναδικός των «πρασίνων» που προσπαθούσε περισσότερο, ενώ ο Κέντρικ Ναν φάνηκε επηρεασμένος από τον τραυματισμό του στον καρπό. Ο ΠΑΟΚ συνέχισε να κρατάει το μομέντουμ του αγώνα και δεν άφησε σε κανένα σημείο του αγώνα τον Παναθηναϊκό να προσπεράσει ή έστω να ισοφαρίσει. Το μόνο που κατάφεραν οι παίκτες του Άταμαν ήταν να μειώσουν στον πόντο (45-44) λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου (47-44).

Ο ΠΑΟΚ (Μέλβιν 15π.) έκλεισε το ημίχρονο έχοντας 13/20 δίποντα, 4/15 τρίποντα, 9/11 βολές, 12-9 ριμπάουντ, 10 ασίστ (σ.σ. οι 6 από τον Μπέβερλι) και 5 λάθη ενώ ο Παναθηναϊκός (Γκραντ 11π., Λεσόρ 8π.), είχε μετρήσει 11/22 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 7/12 βολές, 8-5 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 4 λάθη και 4 κλεψίματα.

Μία σου και μία μου ήταν η 3η περίοδος. Ειδικά από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έκανε καλή εκκίνηση και μπόρεσε να προηγηθεί για πρώτη φορά στο παιχνίδι με 51-53 στο 23' ύστερα από γκολ φάουλ του Λεσόρ. Και πάλι. Δεν έμεινε για πολύ και αυτό διότι ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στο +4 (64-60). Με τη μόνη διαφορά ότι οι «πράσινοι» αντέδρασαν άμεσα έχοντας σε εξαιρετική μέρα τον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος και αποτέλεσε το «βαρύ πυροβολικό» της «πράσινης» επίθεσης. Και εκείνος που ώθησε το «τριφύλλι» στο +5 (67-72) με τη λήξη του γ' δεκαλέπτου έχοντας πετύχει έως εκείνο το σημείο 21 πόντους.

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε για πρώτη φορά και στο +9 (73-82) έχοντας ανεβάσει την ένταση στην άμυνά του και βρίσκοντας τις λύσεις στην επίθεση. Έκτοτε η ομάδα του Εργκίν Άταμαν πήρε ολοκληρωτικά τα ηνία του αγώνα, έχοντας στέιλει την διαφορά και στο +13 (79-92) τρία λεπτά πριν από τέλος. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να επιστρέψει στην διεκδίκηση της νίκης και αποχαιρέτησε τη φετινή σεζόν περιμένοντας, πλέον, την... νέα τάξη των πραγμάτων από την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 27-17, 47-44, 67-72, 94-102.

Το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης των Play Off

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

Game 1: Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77

Game 2: ΑΕΚ - Ολυμπιακός (30/5, 17:00)

Game 3: Ολυμπιακός - ΑΕΚ (1/6, 20:15 - αν χρειαστεί)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

Game 1: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 114-102

Game 2: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκος 92 - 104

Game 3: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (1/6, 18:00 - αν χρειαστεί)