Όταν πριν από λίγες ημέρες άρχισε να διαμορφώνεται η αίσθηση ότι ο Μαρίνο Πούσιτς ήταν ο επικρατέστερος για τον πάγκο του ΠΑΟΚ, οι περισσότεροι θεώρησαν πως η απόφαση είχε ληφθεί.
Αυτό, τουλάχιστον, έβγαινε προς τα έξω από τη Μικράς Ασίας.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η παραλία Ποτάμι στη Σάμο είναι η πιο επικίνδυνη στην Ελλάδα και έχει τον πιο απότομο βυθό
- Η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε με ανανεωμένο καλοκαιρινό λουκ στα MAD VMA και ακόμα παραμιλάμε
- Πολυμήχανη Ελληνίδα ανακάλυψε τον μοναδικό τρόπο για να φάμε λαγοκέφαλο
- YouTuber πάει για ψάρεμα στα πιο μολυσμένα νερά της Αττικής - Τι βρήκε σε Ελευσίνα και Κηφισό
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.