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ΠΑΟΚ: Πως και γιατί επέλεξε τον Αλέσιο Λίσι αντί του Πούσιτς

Ο Αλέσιο Λίσι δεν έρχεται στην Τούμπα ως σταρ των πάγκων. Έρχεται ως η πρώτη μεγάλη απόφαση της νέας εποχής που χτίζεται στον ΠΑΟΚ.

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Αλέσιο Λίσι
Ο προπονητής Αλέσιο Λίσι | Shutterstock
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Όταν πριν από λίγες ημέρες άρχισε να διαμορφώνεται η αίσθηση ότι ο Μαρίνο Πούσιτς ήταν ο επικρατέστερος για τον πάγκο του ΠΑΟΚ, οι περισσότεροι θεώρησαν πως η απόφαση είχε ληφθεί.

Αυτό, τουλάχιστον, έβγαινε προς τα έξω από τη Μικράς Ασίας.

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