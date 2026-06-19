Όταν πριν από λίγες ημέρες άρχισε να διαμορφώνεται η αίσθηση ότι ο Μαρίνο Πούσιτς ήταν ο επικρατέστερος για τον πάγκο του ΠΑΟΚ, οι περισσότεροι θεώρησαν πως η απόφαση είχε ληφθεί.

Αυτό, τουλάχιστον, έβγαινε προς τα έξω από τη Μικράς Ασίας.

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