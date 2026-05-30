Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ LIVE ο τελικός του Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν κοντράρεται με την Άρσεναλ απόψε (30/05) στην Puskas Arena της Βουδαπέστης στον τελικό του Champions League με σέντρα στις 19:00 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1 και το MEGA.
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Παρί Σεν Ζερμέν (Λουίς Ενρίκε): Σαφόνοφ - Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες - Νέβες, Βιτίνια, Ρούιθ - Ντουέ, Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια
Άρσεναλ (Μικέλ Αρτέτα): Ράγια, Λιούς-Σκέλι, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Χινκάπιε, Μοσκέρα, Όντεγκαρντ, Ράις, Τροσάρ, Χάβερτς, Σάκα
Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε, μετά το εκκωφαντικό 5-0 επί της Ίντερ στον περσινό τελικό της διοργάνωσης, φιλοδοξεί να κάνει το back-to-back. Η γαλλική ομάδα, στέφθηκε ξανά πρωταθλήτρια στη Ligue 1 και κατεβαίνει στον τελικό με όλα της τα αστέρια.
Από την άλλη πλευρά, η Άρσεναλ φιλοδοξεί να ανέβει για πρώτη φορά στην ιστορία της στην κορυφή της Ευρώπης με τους «κανονιέρηδες» να πανηγυρίζουν ακόμα τον τίτλο τους στην Premier League μετά από 22 χρόνια.
