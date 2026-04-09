Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ LIVE στο πρώτο ματς των προημιτελικών του Conference League

Στο Βαγιέκας της Μαδρίτης η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ράγιο Βαγιεκάνο στο πρώτο ματς της προημιτελικής φάσης του Conference League με σέντρα στις 19:45 και τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 2 και τον ΑΝΤ1.
Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Κοϊτά, Μάνταλος, Πινέδα, Περέιρα - Γιόβιτς, Βάργκα
Στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς είναι οι: Μπρινιόλι, Αγγελόπουλος, Βίντα, Γκεοργκίεφ, Πένραϊς, Γκατσίνοβιτς, Μάριν, Καλοσκάμης, Ελίασον, Κουτέσα, Ζίνι
