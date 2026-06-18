Ρικ Φαν Ντρόγκελεν - Παναθηναϊκός: Το σκληρό πόκερ στην υπόθεση και το ατού του Τριφυλλιού

O Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, όπως έχει αποκαλύψει το Gazzetta από τις 12/6, είναι μία από τις περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών που δουλεύει ο Παναθηναϊκός στο πλαίσιο της αισθητής αναβάθμισης που θέλει να κάνει στις διαθέσιμες επιλογές στο κέντρο της άμυνας.
Το Τριφύλλι θα αποκτήσει μέσα στο καλοκαίρι τουλάχιστον έναν δεξιοπόδαρο και έναν αριστεροπόδαρο στόπερ ενώ δεν αποκλείεται να γίνει ακόμη μια κίνηση αν προκύψει αποχώρηση.
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