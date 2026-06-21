O Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανάρτησε φωτογραφία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο την επιστροφή του κορυφαίου προπονήτη στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια.

Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ στη δημοσίευσή του στο Instagram με τον «Ζοτς» έγραψε: «Η ιστορία συνεχίζεται» και συνόδευσε τη λεζάντα με hashtag «Ο Βασιλιάς επέστρεψε», όπως γράφει το gazzetta.

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα»



Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια.



Η ιστορία συνεχίζεται…#paobcaktor pic.twitter.com/HGASN7KzxT — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 21, 2026

Κατόπιν, ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση από τον λογαριασμό της ομάδας όπου έγραφε: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…»