O Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανάρτησε φωτογραφία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανακοινώνοντας με αυτόν τον τρόπο την επιστροφή του κορυφαίου προπονήτη στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια.
Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ στη δημοσίευσή του στο Instagram με τον «Ζοτς» έγραψε: «Η ιστορία συνεχίζεται» και συνόδευσε τη λεζάντα με hashtag «Ο Βασιλιάς επέστρεψε», όπως γράφει το gazzetta.
Κατόπιν, ακολούθησε και η επίσημη ανακοίνωση από τον λογαριασμό της ομάδας όπου έγραφε: «Σαν να μην πέρασε μια μέρα» Ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τα επόμενα 3 χρόνια. Η ιστορία συνεχίζεται…»
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