Σοκ στη Diamond League στο Παρίσι: Η στιγμή που το κοντάρι γλίστρησε από το χέρι της Ελβετής πρωταθλήτριας

Η πρωταθλήτρια του άλμα επί κοντώ, σόκαρε το κοινό στη Diamond League στο Παρίσι, καθώς όταν έτρεχε με στόχο να σημειώσει νέο ρεκόρ, είχε ένα απρόοπτο με το κοντάρι της.

Όπως φαίνεται στο ντοκουμέντο του ΕΡΤ SPORTS, το κοντάρι της φεύγει από τα χέρια της Ελβετής αθλήτριας και πέφτει.

Η ίδια, σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν τραυματίστηκε αλλά φαίνεται αρκετά έκπληκτη στα πλάνα.