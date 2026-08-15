Συγκινεί η Εμμανουηλίδου: «Συγγνώμη που δεν κατάφερα να κάνω αυτό που έπρεπε»

Συγκινεί η «συγγνώμη» της αθλήτριας Πολυνίκης Εμμανουηλίδου, η οποία δεν κατάφερε να συνεργαστεί σωστά με τη Δήμητρα Τσουκαλά στην κούρσα των 4x100 και η τελευταία αλλαγή στις σκυτάλες δεν έγινε ποτέ με την Ελλάδα να μένει εκτός τελικού στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Απαρηγόρητη για το συμβάν η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου έσπευσε με ανάρτηση να ζητήσει συγγνώμη για το λάθος της στην κούρσα.

Η ανάρτηση της Πολυνίκης Εμμανουηλίδου

«Τα συναισθήματα και το πώς νιώθω σήμερα τα δείχνουν ίσως καλύτερα οι φωτογραφίες. Φέτος νιώθω ότι όλα έρχονται πάνω μου. Σήμερα στη σκυτάλη ένα λάθος δικό μου μας κόστισε τον τερματισμό. Και αυτό με πονάει πολύ. Θέλω να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη στις συναθλήτριες μου και στους προπονητές.

Δουλέψαμε πολύ γι αυτή τη στιγμή και ξέρω πόσο πολύ θέλαμε το πανελλήνιο ρεκόρ. Λυπάμαι πραγματικά που δεν κατάφερα να κάνω αυτό που έπρεπε για την ομάδα μου.

Υ.Γ. Ίσως απ έξω να φαίνεται διαφορετικά. Εκείνη τη στιγμή όμως ήμασταν απλώς δύο αθλήτριες που προσπαθούσαν να διαχειριστούν την απογοήτευση τους και δεν μπορούσαν να σταθούν μπροστά στην κάμερα».