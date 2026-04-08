Τάιλερ Ντόρσεϊ: Το τρυφερό βίντεο με τον γιο του μετά τη σαρωτική του εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε και επίσημα την παρουσία του στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας, «κλείδωσε» το πλεονέκτημα έδρας και πιθανότατα την πρωτιά στην κανονική περίοδο, κι όλα αυτά μετά από την εντυπωσιακή του εμφάνιση και την «100άρα» απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ.

Πρόσωπο της αναμέτρησης, δίχως άλλο, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, που διέλυσε κάθε προσωπικό ρεκόρ σκοραρίσματος καθώς είχε 37 πόντους σε μόλις 29' στο παρκέ κάνοντας ρεκόρ καριέρας στη διοργάνωση, όπως ρεκόρ ήταν και οι 43 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

Ο διεθνής γκαρντ ωστόσο, πέρα από το βραβείο του MVP της αγωνιστικής που αναμένεται να κατακτήσει, πήρε ένα άλλο «βραβείο» μετά από το τέλος του αγώνα, και αυτό δεν ήταν άλλο από την υπόσχεση που είχε δώσει και κράτησε στο μικρό του γιο.

Μάλιστα, ανέβασε ένα στόρι στο instagram από μια βιντεοκλήση του μαζί του, όπου ο μικρός του ζητά να βάλει 40 πόντους. Υπερήφανος ο Ντόρσεϊ έγραψε «Σε ευχαριστώ για το κίνητρο, θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Μου έλειπαν 3 πόντοι».