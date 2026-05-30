Τέλος από την Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Άρνε Σλοτ, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στο κλαμπ.
Ο Ολλανδός τεχνικός «πλήρωσε» το μάρμαρο για την φετινή απογοητευτική πορεία των reds που έμειναν εκτός στόχων.
Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ:
«Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Άρνε Σλοτ αποχωρεί από τη θέση του προπονητή με άμεση ισχύ και ότι η διαδικασία για την επιλογή του διαδόχου του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.
Αποχωρεί έχοντας κατακτήσει έναν τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ και με τη βαθύτερη ευγνωμοσύνη και εκτίμησή μας».
Ο Σλοτ υπέγραψε με τον αγγλικό σύλλογο το 2024 και πανηγύρισε την Premier League εκείνης της αγωνιστικής περιόδου (2024-2025), ενώ σε 113 ματς είχε απολογισμό 66 νίκες, 18 ισοπαλίες και 29 ήττες
Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του, ο Σλοτ έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους φιλάθλους του συλλόγου:
«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι μαζί με τη Λίβερπουλ, είμαι πολύ ευγνώμων που καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν».
