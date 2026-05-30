Τέλος από την Λίβερπουλ ο Άρνε Σλοτ

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της συνεργασίας της με τον Άρνε Σλοτ, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στο κλαμπ.

Ο Ολλανδός τεχνικός «πλήρωσε» το μάρμαρο για την φετινή απογοητευτική πορεία των reds που έμειναν εκτός στόχων.

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ:

«Η Λίβερπουλ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο Άρνε Σλοτ αποχωρεί από τη θέση του προπονητή με άμεση ισχύ και ότι η διαδικασία για την επιλογή του διαδόχου του βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Αποχωρεί έχοντας κατακτήσει έναν τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ και με τη βαθύτερη ευγνωμοσύνη και εκτίμησή μας».

Ο Σλοτ υπέγραψε με τον αγγλικό σύλλογο το 2024 και πανηγύρισε την Premier League εκείνης της αγωνιστικής περιόδου (2024-2025), ενώ σε 113 ματς είχε απολογισμό 66 νίκες, 18 ισοπαλίες και 29 ήττες

Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.



He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation. — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του, ο Σλοτ έστειλε το δικό του αποχαιρετιστήριο μήνυμα στους φιλάθλους του συλλόγου:

«Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι μαζί με τη Λίβερπουλ, είμαι πολύ ευγνώμων που καταφέραμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν».

🚨 EXCL: Arne Slot says goodbye to Liverpool fans.



“It’s been an amazing ride together with Liverpool, I am so grateful that we were able to win the league last season”. ❤️ pic.twitter.com/AONbxY9m38 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2026