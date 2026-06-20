Τι λέει το ρεπορτάζ από Γερμανία για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Γιαννούλη

Με αφορμή την πληροφορία για τον 28χρονο Βίνια, έχει ενδιαφέρον να καταγράψουμε τις αναφορές μίας θεωρούμενης πολύ έγκυρης πηγής στα θέματα της Άουγκσμπουργκ, της Augsburger Allgemeine, αναφορικά με το μέλλον του Γιαννούλη.
Πριν δύο-τρεις ημέρες λοιπόν έγραψε τα εξής.
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