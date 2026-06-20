Μενού

Τι λέει το ρεπορτάζ από Γερμανία για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Γιαννούλη

Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει μέσα από το blog του στο gazzetta το ρεπορτάζ από τη Γερμανία για το μέλλον του Γιαννούλη.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Γιαννούλης
Ο Δημήτρης Γιαννούλης (δεξιά) | Eurokinissi/ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Με αφορμή την πληροφορία για τον 28χρονο Βίνια, έχει ενδιαφέρον να καταγράψουμε τις αναφορές μίας θεωρούμενης πολύ έγκυρης πηγής στα θέματα της Άουγκσμπουργκ, της Augsburger Allgemeine, αναφορικά με το μέλλον του Γιαννούλη.

Πριν δύο-τρεις ημέρες λοιπόν έγραψε τα εξής.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ