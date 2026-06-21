Τυνησία - Ιαπωνία 0-4: Οι «σαμουράι» κάνουν δήλωση μετά την ισοπαλία με την Ολλανδία

Μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας κόντρα στην Ολλανδία, η Ιαπωνία δεν είχε περιθώρια να χάσει άλλους βαθμούς κόντρα στην Τυνησία για την 2η αγωνιστική του Μουντιάλ και αυτό φάνηκε από την αρχή, γράφει το gazzetta.

Οι «σαμουράι» ήταν εντυπωσιακοί στο πρώτο ημίωρο, έδειξαν ανωτερότητα κόντρα στους Τυνήσιους και με δύο γκολ μέσα σε αυτό το διάστημα αλλά και το τέρμα του Ίτο στο 69' και του Ουέντα στο 83', πανηγύρισαν τη νίκη με 4-0, ανεβαίνοντας στη 2η θέση του ομίλου και αφήνοντας εκτός διοργάνωσης την ομάδα του Ρενάρ.

Τυνησία - Ιαπωνία: Το ματς

Η Ιαπωνία μπήκε με φλόγες στα μάτια και στρίμωξε από νωρίς τη Τυνησία ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Μετά από υποδειγματική αντεπίθεση, ο Νακαμούρα έκανε εξαιρετική ενέργεια στην αντίπαλη περιοχή, γύρισε την μπάλα και ο Καμάντα με... τακουνάκι από κοντά νίκησε τον Ντάχμεν για το 1-0.

Λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 9ο λεπτό, ο Ουέντα έκανε εξαιρετική προσπάθεια από τα δεξιά, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο αλλά ο Μπρον απομάκρυνε πάνω στη γραμμή το παράλληλο γύρισμα του. Η Ιαπωνία δεν κατέβασε... ταχύτητα και λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Ουέντα είχε σπουδαία ευκαιρία για το 2-0.

Συγκεκριμένα έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε αιφνιδιάζοντας τον Ντάχμεν αλλά εκείνος με τη βοήθεια του δοκαριού απέκρουσε πάνω στη γραμμή. Με τη βοήθεια του VAR φάνηκε ότι η μπάλα για χιλιοστά ακουμπάει τη γραμμή του τέρματος με αποτέλεσμα να μην μετρήσει το γκολ για τους Ιάπωνες.

Τελικά το δεύτερο γκολ ήρθε στο 31ο λεπτό. Ο Ουέντα κατέβασε ανενόχλητος την μπάλα μακριά από την εστία, οι αμυντικοί της Τυνησίας δεν τον εμπόδισαν και με ένα εντυπωσιακό διαγώνιο σουτ έκανε το 2-0 που ήταν και το τελικό σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Η Τυνησία δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο. Παρότι μετά το 2-0 των Ιαπώνων ισορρόπησε το ματς, στο δεύτερο 45λεπτο ήταν «άφαντη» έχοντας αποδεχτεί την ήττα και τον ενδεχόμενο αποκλεισμό της.

Παρότι που στο 48' ο Τανάκα είχε μία ευκαιρία με σουτ έξω από την περιοχή, οι «σαμουράι» βρήκαν το γκολ στο 69ο λεπτό όταν ο Ουέντα βρήκε με εντυπωσιακή μπαλιά στην πλάτη της άμυνας τον Ίτο ο οποίος με πλασέ σε τετ-α-τετ έκανε το 3-0. Ωστόσο επειδή στο τέλος για την πρόκριση από τους ομίλους μετρούν και τα γκολ, οι «νίντζα» δεν σταμάτησαν εκεί.

Ο Σανό έκανε εξαιρετική σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και ο Ουέντα με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο πορτιέρε ή στους αμυντικούς που προσπάθησαν να... σώσουν το 4-0 στο 83'.

Με τη λήξη της αναμέτρησης, η Τυνησία αποχαιρέτησε τη διοργάνωση καθώς αποκλείστηκε και μαθηματικά από την επόμενη φάση έχοντας αρνητικό ρεκόρ 9-1 μετά από δύο αγωνιστικές (!) ενώ η Ιαπωνία έφτασε τους τέσσερις βαθμούς στον όμιλο, ανέβηκε στη 2η θέση και έμεινε ζωντανή για πρόκριση.