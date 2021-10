Test drive: Renault Arkana

Η κατηγορία των SUV συνεχίζει να ανθίζει ασχέτως εποχής και οι καρποί της είναι ολοένα περισσότεροι και πιο ενδιαφέροντες. Ένας από αυτούς είναι και το νέο Renault Arkana, που αισθητικά, κατασκευαστικά και τεχνολογικά, προσπαθεί να φέρει premium αέρα στο πιο εμπορικό κομμάτι της αγοράς.

Ελκυστική εμφάνιση

Με μήκος 4,568 μέτρα και πλάτος 1,821, το νέο Renault Arkana είναι ένα πληθωρικό SUV στην καρδιά της κατηγορίας C. Το μεταξόνιο των 2,272 μέτρων, σε συνδυασμό με τα μεγάλα μετατρόχια, εξασφαλίζουν σταθερότητα στο δρόμο αλλά και πολύ μεγάλους χώρους για επιβάτες και αποσκευές. Η απόσταση των 20 εκατοστών από το έδαφος εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε κάθε είδους ανάγλυφο δρόμου, ενώ συμβάλλει στην εντυπωσιακή και καθηλωτική παρουσία του νέου Arkana. Στιβαρό, επιβλητικό και σπορ, διαθέτει στιλιστικές λεπτομέρειες τόσο στο εμπρός όσο και στο πίσω μέρος, που τονίζουν το δυναμισμό του.

Τα full LED φωτιστικά σώματα με τη χαρακτηριστική υπογραφή σε σχήμα C συμβάλλουν με τη σειρά τους στην κομψότητα του συνόλου, όπως και το χαρακτηριστικό τελείωμα της οροφής προς την πέμπτη πόρτα, που παραπέμπει σε σπορ κουπέ αμάξωμα. Εντυπωσιακά είναι επίσης και τα πίσω φώτα, τα οποία αποτελούνται από μια φωτεινή δίοδο LED, που ξεκινά από τις δύο άκρες του αμαξώματος και καταλήγει στο κέντρο της πίσω πόρτας, εκατέρωθεν του σήματος της Renault.

Χάρη στο προηγμένο πλαίσιο CMF-B που χρησιμοποιεί το νέο Renault Arkana, μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε σύγχρονο τεχνολογικό βοήθημα, να παρουσιάζει εξαιρετική συμπεριφορά στις δοκιμές πρόσκρουσης και ταυτόχρονα να είναι στιβαρό και άνετο.

Άπλετοι χώροι

Οι μεγάλοι χώροι για πέντε ενήλικες και ο όγκος του χώρου αποσκευών στα 513 λίτρα (480 λίτρα στην έκδοση E-TECH Hybrid) με πολλές διαφορετικές δυνατότητες διαμόρφωσης, εξασφαλίζουν μοναδική πρακτικότητα και μεγάλες μεταφορικές ικανότητες. Η ψηφιακή τεχνολογία του πίνακα οργάνων (από 4 έως 10,2 ίντσες) και του συστήματος πολυμέσων (7 ή 9,3 ιντσών σε κάθετη διάταξη) εξασφαλίζει κάθε δυνατότητα διασύνδεσης. Χάρη στο οικοσύστημα Renault EASY CONNECT, το νέο Arkana είναι απόλυτα δικτυωμένο, μέσω της εφαρμογής MY Renault και του Renault EASY LINK.

Το σύστημα παρέχει μόνιμη δικτύωση 4G με αποτέλεσμα να είναι εφικτός ο χειρισμός του αυτοκινήτου εξ αποστάσεως, η ανανέωση των πληροφοριών κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, συμπεριλαμβανομένης και της πλοήγησης “door to door”, ενώ αυτόματες και τακτικές Over the Air ενημερώσεις χαρτών είναι επίσης διαθέσιμες. Ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει το δικό του προφίλ και να εξατομικεύσει ορισμένες οθόνες χρησιμοποιώντας widgets, ώστε να έχει απευθείας πρόσβαση στις αγαπημένες του λειτουργίες. Όλες οι εκδοχές του συστήματος πολυμέσων Renault EASY LINK είναι, επίσης, συμβατές με Android Auto και Apple CarPlay, ώστε κάθε smartphone να επικοινωνεί απρόσκοπτα με το αυτοκίνητο.

Με την τεχνολογία Renault MULTI-SENSE ο οδηγός έχει, επίσης, τη δυνατότητα να ρυθμίσει τη χαρτογράφηση του κινητήρα, το υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης, τον εσωτερικό φωτισμό και τη διαμόρφωση του πίνακα οργάνων, μέσα από τρία διαφορετικά προγράμματα: Eco, για περιορισμό της κατανάλωσης και των εκπομπών CO2, Sport, για αμεσότερη απόκριση στο πάτημα του γκαζιού και πιο άμεση πληροφόρηση και απόκριση από το τιμόνι και τέλος MySense (εργοστασιακή ρύθμιση), για μια ιδανική εξατομικευμένη εμπειρία.

Ασφάλεια

Στο νέο Renault Arkana τόσο η παθητική όσο και η ενεργητική ασφάλεια έχουν αξιολογηθεί με πέντε αστέρια, την ανώτατη δηλαδή διάκριση, από τον ανεξάρτητο οργανισμό Euro NCAP. Αξιοσημείωτα είναι επίσης τα πολλά και αποδοτικά συστήματα υποβοήθησης της οδήγησης και συγκεκριμένα τα Highway &Traffic Jam Companion, Adaptive Cruise Control, High Beam Assist, Active Emergency Brake, Blind Spot Warning, Traffic Sign Recognition with Speed Alert, Lane Departure Warning System and Lane Keeping Assist, Rear Cross Traffic Alert και Easy Park Assist.

Οδική συμπεριφορά

Παρότι μεγάλο σε μέγεθος και με σημαντική απόσταση από το έδαφος, το Renault Arkana είναι αξιοσημείωτα σταθερό στα πολλά χιλιόμετρα -και όταν γράφουμε πολλά, εννοούμε αυτά που σε στέλνουν στο αυτόφωρο με πολύ συνοπτικές διαδικασίες. Αλλαγές κατεύθυνσης, καμπές των πολλών χιλιομέτρων και ριπές ανέμου ελάχιστα διαταράσσουν την προεπιλεγμένη πορεία, ενώ πολύ ακριβές και με καλή αίσθηση είναι το σύστημα διεύθυνσης.

Η ανάρτηση εξασφαλίζει έναν πολύ καλό συνδυασμό άνεσης και ελέγχου του αμαξώματος, ενώ το πίσω μέρος, παρά τον ημιάκαμπτο άξονα, αρνείται πεισματικά να ανοίξει την τροχιά του. Οι κλίσεις στις στροφές είναι περιορισμένες, ενώ η υποστροφή δεν αργεί να έρθει. Είναι όμως αυτή και μόνη που κάνει την εμφάνισή της. Σε ταχύτητες μάλιστα που δεν αρμόζουν σε οικογενειακό SUV.

Στο πεδίο των επιδόσεων, η έκδοση με τον mild hybrid κινητήρα των 1.33 λίτρων που οδηγήσαμε, πάντα με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων σε όλες τις εκδόσεις, δεν ενθουσιάζει αλλά ούτε και δυσαρεστεί. Το αμάξωμα των 1.336 κιλών δεν μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση το σύγχρονο τετρακύλινδρο σύνολο των 140 ίππων με την ελαφρά ηλεκτρική υποβοήθηση, σε κάποιες όμως συνθήκες θα ήθελες λίγη περισσότερη ροπή χαμηλά από τα 260 Nm στις 1.750 σ.α.λ. και ένα πιο άμεσο kick down (κατέβασμα σχέσης) από το γενικά ράθυμο αυτόματο κιβώτιο. Ακόμα και με το Multi Sense στο πρόγραμμα Sport, η λειτουργία του δεν συνάδει με την ονομασία.

Αναφορικά με την κατανάλωση και έχοντας το αυτοκίνητο σχεδόν μόνιμα σε κατάσταση στραγγαλισμού του κινητήρα, αυτή δεν ξεπέρασε τα 9,0 λίτρα/100 χλμ. Ακόμα ένας πόντος για το Arkana. Να σημειωθεί εδώ ότι μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το full υβριδικό σύνολο πρόωσης του νέου Renault Arkana, το οποίο ωστόσο δεν είχαμε τη δυνατότητα να οδηγήσουμε. Αν όμως κρίνουμε από αυτό που γνωρίσαμε στο Clio -καθώς το layout και η απόδοση είναι ακριβώς ίδια- πρόκειται για μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκδοση. Οδηγώντας με ροή και σύνεση, το Renault Arkana είναι απολαυστικά σταθερό, αξιοσημείωτα αθόρυβο και εντυπωσιακά στιβαρό. Ταυτόχρονα, οι εκδόσεις Expression Plus και Dynamic που οδηγήσαμε είναι εξαιρετικά εξοπλισμένες αλλά και τιμολογημένες -όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Ευκολία και οικονομία

Το νέο Renault Arkana είναι εντυπωσιακό, επιβλητικό και ενδιαφέρον αισθητικά, παραμένοντας ταυτόχρονα πρακτικό, εύκολο στην οδήγηση και οικονομικό. Όπως οφείλει ένα SUV αυτής της κατηγορίας, έχει μεγάλους χώρους και τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε χαραγμένο δρόμο. Οι εντυπώσεις που μας άφησε ήταν ιδιαίτερα θετικές και τα μόνα αρνητικά στοιχεία που μπορέσαμε να εντοπίσουμε, αφορούν χρήση η οποία δεν συνάδει με την crossover οικογενειακή του κατεύθυνση.

Η Renault κατάφερε να δημιουργήσει ένα SUV το οποίο είτε αισθητικά, είτε λειτουργικά, μπορεί να έλξει το ίδιο σθεναρά το λάτρη του φαίνεσθαι ή του είναι.

Οι τιμές και οι εκδόσεις του νέου Renault Arkana