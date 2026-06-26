Η Toyota ξεκινά δυναμικά το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Η πρώτη Υπερειδική Διαδρομή που φιλοξενήθηκε χθες 25 Ιουνίου στο The Ellinikon Sports Park αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο αγωνιστικό και τεχνολογικό ορόσημο του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 και το σημείο όπου η Toyota παρουσίασε, σε πραγματικές συνθήκες, τη φιλοσοφία της Multi-Pathway στρατηγικής.

Παράλληλα, η TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team ξεκίνησε ιδανικά τον αγώνα, κατακτώντας τις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης. Ο Sébastien Ogier σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, ενώ ο Takamoto Katsuta ακολούθησε στη δεύτερη θέση, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική δυναμική του GR Yaris Rally1 ήδη από την εκκίνηση του αγώνα.

Ως Proud Mobility Sponsor του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, η Toyota Hellas συμβάλλει στην επιτυχημένη διεξαγωγή της διοργάνωσης, υποστηρίζοντάς τη με έναν στόλο 52 οχημάτων διαφορετικών τεχνολογιών. Από το υδρογόνο και την ηλεκτροκίνηση έως τα Hybrid και Plug-in Hybrid συστήματα, η Toyota δεν παρουσιάζει απλώς διαφορετικές λύσεις κινητικότητας· τις θέτει στην υπηρεσία ενός από τους πιο απαιτητικούς αγώνες του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλλυ, αποδεικνύοντας στην πράξη τη φιλοσοφία της Multi-Pathway στρατηγικής.

Ξεχωριστή θέση είχε το GR Yaris ICE H2, το πρωτότυπο αγωνιστικό όχημα της TOYOTA GAZOO Racing που χρησιμοποιεί κινητήρα εσωτερικής καύσης με υδρογόνο, διατηρώντας τον χαρακτήρα, τον ήχο και τις επιδόσεις που απαιτεί το motorsport, ενώ παράλληλα εξερευνά μία διαφορετική διαδρομή προς την ανθρακική ουδετερότητα.

Μαζί του συμμετείχαν ως πλοηγά οχήματα της Υπερειδικής:

Το αμιγώς ηλεκτρικό Νέας 9ης Γενιάς Hilux.

Τη Νέα Γενιά RAV4 Plug-in Hybrid.

Το αμιγώς ηλεκτρικό Νέο Toyota C-HR+.

Όλα μαζί αποτύπωσαν στην πράξη τη φιλοσοφία της Toyota ότι η μετάβαση προς την ανθρακική ουδετερότητα απαιτεί περισσότερες από μία τεχνολογικές διαδρομές.

Η ιστορία συνεχίζεται στο Service Park, στο Λουτράκι

Μετά την Υπερειδική, η παρουσία της Toyota στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις συνεχίζεται στο Service Park του Λουτρακίου, όπου το ενδιαφέρον μεταφέρεται από την αγωνιστική δράση στην τεχνολογία, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη κινητικότητα.