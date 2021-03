Αυστραλία: Χιλιάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους - Οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 60 ετών στο Σίδνεϊ

Η νοτιοανατολική Αυστραλία εξακολουθεί να πλήττεται για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα από καταρρακτώδεις βροχές, οι οποίες επιδεινώνουν την ήδη δύσκολη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις μεγάλες πλημμύρες, τις χειρότερες των τελευταίων 60 ετών, οι οποίες ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

Πολλές παράκτιες περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, της πιο πυκνοκατοικημένης πολιτείας της Αυστραλίας, βρίσκονται κάτω από το νερό, περιλαμβανομένων συνοικιών του Σϊδνεϊ.

Σήμερα οι αρχές ζήτησαν από οκτώ εκατομμύρια ανθρώπους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να εργαστούν από το σπίτι τους, αν μπορούν. Σε κάποιες περιοχές έπεσαν μέσα σε 24 ώρες 250 χιλιοστά βροχής.

Στα τέλη του 2019 στην περιοχή μαίνονταν πρωτόγνωρες δασικές πυρκαγιές και είχαν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση νερού εξαιτίας μιας μακράς περιόδου ξηρασίας. Ερευνητές έχουν προειδοποιήσει ότι η Αυστραλία θα πλήττεται έντονα από ακραία καιρικά φαινόμενα τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας Γκλάντις Μπερετζίκλιαν δήλωσε ότι 18.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να εγκαταλείψουν στα σπίτια τους και ότι 38 περιοχές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση φυσικής καταστροφής. «Δεν γνωρίζω πότε άλλοτε στην ιστορία μας αντιμετωπίσαμε μια τέτοια σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων εν μέσω πανδημίας», τόνισε.

Η πυροσβεστική έχει λάβει τουλάχιστον 8.800 κλήσεις για βοήθεια.

Η Μιντ Νορθ Κόουστ, βόρεια του Σίδνεϊ, είναι η πλέον πληγείσα περιοχή και η Μπερετζίκλιαν δήλωσε ότι επλήγη από μια καταστροφή που σημειώνεται “μία φορά τον αιώνα”.

Γύρω από το Σίδνεϊ, στην κοιλάδα Χόκσμπερι- Νίπιαν, το νερό στα ποτάμια έφτασε σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από το 1961. Παράλληλα το Σάββατο το απόγευμα άρχισε να υπερχειλίζει το φράγμα Ουαραγκάμπα, το οποίο παρέχει πόσιμο νερό στο Σίδνεϊ.

Περισσότερα από 200 σχολεία έχουν κλείσει, ενώ η μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν δύσκολες και σήμερα, όμως αναμένεται να βελτιωθούν μέσα στην εβδομάδα.

Crews worked for 3 hours overnight to safely and slowly evacuate 5 adults and 4 kids after they found themselves isolated by moving floodwater. The silver lining was that everyone arrived to the evac centre in style - via our big red trucks. pic.twitter.com/6E5PptL7og