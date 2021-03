ΗΠΑ: «Πύρινη κόλαση» σε γηροκομείο - Κατέρρευσε η στέγη

Κόλαση για τους τρόφιμους και τους εργαζόμενους σε γηροκομείο στα περίχωρα της Νέας Υόρκης.

Στις εγκαταστάσεις που έχουν υποδομή για 200 άτομα, αλλά είναι άγνωστο πόσοι φιλοξενούνταν, ξέσπασε πυρκαγιά από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες.

This has been going on for hours now, and fire is still raging in several parts of the complex. #EvergreenNursingHome pic.twitter.com/wRU8p6rFwX

Πολλοί τρόφιμοι εγκλωβίστηκαν στις φλόγες ενώ κατέρρευσε και η στέγη του κτηρίου.

Παρότι αρχικά υπήρχαν πληροφορίες ακόμα και για θύματα, κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αρκετή ώρα αργότερα έγινε γνωστό πως εκκενώθηκε πλήρως το κτήριο.

Η πυροσβεστική δεν έχει ενημερώσει τους λόγους της πυρκαγιάς που κατέστρεψαν εντελώς τις εγκαταστάσεις.

Update: These seniors were evacuated about an hour ago from the Evergreen nursing home in Spring Valley, they were taken to to the Golden Acre Rest Home at 11 Prospect Street in Spring Valley.



They are safe and are out of harms way. pic.twitter.com/U2ZSd6AdkC